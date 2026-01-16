Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

Gia Lai: Hàng chục trạm cân nông sản sai phạm

Trần Hiếu
Trần Hiếu
16/01/2026 18:39 GMT+7

Nhiều trạm cân nông sản tại H.Krông Pa cũ (Gia Lai) được xây dựng trên đất nông nghiệp, chưa chuyển mục đích sử dụng, trong khi địa phương chưa quy hoạch đất thương mại - dịch vụ, gây thất thu ngân sách và khó khăn cho quản lý đất đai.

Sau sáp nhập đơn vị hành chính, H.Krông Pa cũ từ 14 xã, thị trấn nay còn 4 đơn vị hành chính gồm các xã Phú Túc, Ia Dreh, Ia Rsai và Uar. Đây cũng là khu vực tập trung số lượng trạm cân nông sản lớn ở phía tây tỉnh Gia Lai, với khoảng trên dưới 50 trạm.

Tuy nhiên, hiện chỉ có duy nhất một trạm cân tại xã Phú Túc có đầy đủ giấy tờ theo quy định pháp luật để hoạt động cân dịch vụ. Các trạm cân còn lại chủ yếu phục vụ việc cân trong quá trình mua bán nông sản.

Các xã này là vùng trồng cây mì lớn nhất tỉnh Gia Lai, với diện tích trên dưới 20.000 ha, năng suất đạt 30 - 40 tấn/ha. Trên địa bàn hiện có 2 nhà máy chế biến mì công suất lớn hoạt động ổn định nhiều năm qua. Ngoài ra, khu vực này còn có khoảng 2.000 - 2.500 ha thuốc lá, năng suất 2,8 - 3 tấn/ha; hơn 2.000 ha mía; cùng 500 - 800 ha dưa hấu, năng suất đạt 40 - 65 tấn/ha.

Gia Lai: Hàng chục trạm cân nông sản sai phạm - Ảnh 1.

Trạm cân nông sản Lan Tân (ở xã Phú Túc) là một trong những điểm mua bán nông sản lớn

ẢNH: TRẦN HIẾU

Với diện tích cây trồng lớn, vào mỗi vụ thu hoạch, hoạt động mua bán nông sản tại các xã này diễn ra hết sức sôi động, thu hút nhiều đại lý thu mua. Việc các đại lý đầu tư cân để phục vụ giao dịch là nhu cầu tất yếu. Tuy nhiên, thực tế cho thấy nhiều đại lý đặt trạm cân trên đất ở hoặc đất nông nghiệp, thay vì thực hiện chuyển mục đích sang đất thương mại - dịch vụ theo quy định.

Đáng chú ý, cả trước đây lẫn hiện nay, các địa phương này vẫn chưa quy hoạch các điểm đất thương mại - dịch vụ dành cho trạm cân nông sản, khiến hoạt động cân, mua bán khó đi vào nền nếp quản lý.

Thực tế cho thấy, tại xã Ia Rsai hiện có hơn 5 trạm cân đang hoạt động, xã Phú Túc có trên dưới 10 trạm cân. Để một trạm cân được phép hoạt động, trước hết hệ thống cân phải được kiểm định theo quy định.

Theo một cán bộ Trung tâm Phân tích và đo lường chất lượng thuộc Sở KH-CN tỉnh Gia Lai, đơn vị đã thực hiện kiểm định và dán tem khoảng 20 cân tại H.Krông Pa cũ, với thời hạn kiểm định là 1 năm. Sau thời hạn này, chủ cân phải tiếp tục liên hệ để kiểm định lại.

“Hiện trên địa bàn có hơn 50 cân các loại; một số được kiểm định tại các trung tâm cùng chức năng ở Đắk Lắk, Quảng Ngãi, Phú Yên. Nguyên tắc chung là cân không được kiểm định thì không được phép cân dịch vụ, tức không được sử dụng để cân hàng trong các giao dịch thương mại vì trái quy định”, cán bộ này cho biết.

Gia Lai: Hàng chục trạm cân nông sản sai phạm - Ảnh 2.

Trạm cân thu mua nông sản Hùng Thanh ở xã Ia Rsai

ẢNH: TRẦN HIẾU

Trao đổi với PV Thanh Niên ngày 16.1, ông Trần Văn Lương, Phó chủ tịch UBND xã Phú Túc, cho biết thời điểm trước sáp nhập, khi còn công tác tại Phòng Kinh tế - Hạ tầng thuộc UBND H.Krông Pa, ông đã tham gia rà soát các trạm, điểm cân nông sản trên toàn huyện. Kết quả ghi nhận có hơn 50 trạm, điểm cân đang hoạt động; riêng khu vực xã Phú Túc hiện có khoảng 10 cân. “Đa số các trạm, điểm cân nông sản đều đặt trên đất ở hoặc đất nông nghiệp”, ông Lương nói.

Theo ông Lương, địa phương đang kiểm tra lại để tiến hành quy hoạch các điểm đất thương mại - dịch vụ để giúp người dân hoạt động kinh doanh cân nông sản đúng với mục đích sử dụng. Nếu trường hợp nào không tuân thủ, cố tình vi phạm thì sẽ quyết tâm xử lý nghiêm để tránh thất thoát nguồn thu cho nhà nước.

