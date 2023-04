Gia Lai: Khởi tố 5 bị can trong đường dây cá độ bóng đá nhiều tỉ đồng

Qua điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của Công an tỉnh Gia Lai và Công an H.Chư Pưh (Gia Lai) đã khám xét khẩn cấp nhà của Nguyễn Thanh Bình (43 tuổi, ở xã Ia Blứ, H.Chư Pưh) và Trương Viết Việt (33 tuổi, ở xã Ia Le, H.Chư Pưh), phát hiện nhiều tài liệu, tang vật liên quan đến hành vi tổ chức cá độ bóng đá qua mạng.



Mở rộng điều tra, lực lượng công an phát hiện đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên qua mạng với quy mô lớn, nhiều người tham gia. Tổng số tiền giao dịch cá độ ước tính khoảng 10 tỉ đồng.

Cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tống đạt quyết định tạm giam đối với Nguyễn Thanh Bình, Trương Viết Việt, Nguyễn Văn Quốc (33 tuổi, ở xã Ia Le), Hồ Văn Huân (53 tuổi), Võ Danh Thành (41 tuổi, cùng ở xã Ia Blứ, H.Chư Pưh) về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Bị can Nguyễn Thanh Bình bị tam giam để phục vụ điều tra CTV

Cơ quan công an thu giữ 6 điện thoại di động, 1 máy tính xách tay và nhiều tang vật, tài liệu liên quan.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ đầu tháng 2 năm nay, Nguyễn Thanh Bình liên hệ với một số người chưa rõ nhân thân, lai lịch để lấy tài khoản cá độ bóng đá trên mạng cung cấp cho các con bạc khác nhằm thu lợi từ cá độ bóng đá.

Nguyễn Thanh Bình khai trong lúc về quê chơi, có người rủ làm cá độ bóng đá trên mạng, mỗi tuần kiếm vài triệu đồng tiêu xài. Nguyễn Thanh Bình nghĩ kiếm tiền nhẹ nhàng và làm nhỏ nên công an không biết. Tuy nhiên, hành vi của Bình đã bị công an phát hiện.

Trương Viết Việt khai đã cùng Nguyễn Thanh Bình đi uống cà phê vài lần. Biết Bình có tài khoản cá độ bóng đá, Việt lấy 1 tài khoản cá độ rồi chiết ra cho 4 con bạc tham gia cá độ, mỗi tuần kiếm được 2 - 3 triệu đồng.