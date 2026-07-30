Gia Lai: Khởi tố 9 người trong đường dây cá độ bóng đá hơn 70 tỉ đồng

Ngày 30.7, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 9 người để điều tra về các hành vi cá độ bóng đá.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình, Công an tỉnh Gia Lai phát hiện vào năm 2025 và năm 2026 trên địa bàn tỉnh có một nhóm người thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Các đối tượng đã tham gia bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng với tổng số tiền hơn 70 tỉ đồng.

Giữa tháng 7.2026, Công an tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp cùng công an các xã, phường đồng loạt đột kích nhiều địa điểm.

9 người trong đường dây cá độ bóng đá hơn 70 tỉ đồng bị khởi tố ẢNH: HUY GIANG

Qua đó, cơ quan công an đã triệu tập 24 người nghi vấn có liên quan đến hoạt động cá độ bóng đá.

Sau quá trình điều tra, Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 9 người về các hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

9 người bị khởi tố gồm: Trần Văn Danh (33 tuổi), Đặng Minh Chính (31 tuổi), Nguyễn Văn Đại (33 tuổi), Đỗ Văn Vinh (48 tuổi, cùng ở xã Phù Mỹ Đông), Nguyễn Trần Hoàng (47 tuổi), Mang Thanh Hoàng (42 tuổi), Đoàn Trung Hoàng (37 tuổi), Nguyễn Văn Lâm (48 tuổi, cùng ở xã Tuy Phước Tây), Đặng Thành Nhơn (32 tuổi, ở xã Phù Cát).



Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật.