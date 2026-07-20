Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Thanh Hóa: Khởi tố chủ tịch xã vì cá độ bóng đá

Minh Hải
Minh Hải
Ông Trịnh Đức Hùng, Chủ tịch UBND xã Thiệu Toán (Thanh Hóa) đã bị cơ quan công an khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá.

Viện KSND tỉnh Thanh Hóa vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với ông Trịnh Đức Hùng, Chủ tịch UBND xã Thiệu Toán để cơ quan công an điều tra, làm rõ về hành vi đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá mùa World Cup 2026.

Thanh Hóa: Khởi tố chủ tịch xã vì cá độ bóng đá - Ảnh 1.

Ông Trịnh Đức Hùng, Chủ tịch UBND xã Thiệu Toán trước khi bị khởi tố

ẢNH: UBND XÃ THIỆU TOÁN

Vụ án đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa thụ lý điều tra.

Trước đó ngày 14.7, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, lực lượng của Phòng Cảnh sát hình sự triệu tập 4 đối tượng cùng ngụ tại xã Thiệu Hóa (Thanh Hóa) để điều tra làm rõ về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

Nghi phạm cầm đầu đường dây cá độ bóng đá là Nguyễn Thiện Bình. Bình đã mua tài khoản cấp độ "Agent" trên các trang web cá độ bóng đá, sau đó cấp tài khoản Member cho các "con bạc".

Cụ thể, Bình đã cấp tài khoản cho Trịnh Đức Hùng với hạn mức 300 USD/ngày (quy đổi giá trị 1 USD bằng 100.000 đồng) để tham gia cá độ các trận đấu World Cup 2026.

Tin liên quan

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá World Cup hơn 200 tỉ đồng

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá World Cup hơn 200 tỉ đồng

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa phối hợp triệt phá thành công đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh quy mô lớn trong mùa World Cup 2026 với số tiền giao dịch hơn 200 tỉ đồng.

Khám phá thêm chủ đề

Trịnh Đức Hùng Cá độ bóng đá Thanh Hóa

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận