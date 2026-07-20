Thanh Hóa: Khởi tố chủ tịch xã vì cá độ bóng đá

Viện KSND tỉnh Thanh Hóa vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với ông Trịnh Đức Hùng, Chủ tịch UBND xã Thiệu Toán để cơ quan công an điều tra, làm rõ về hành vi đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá mùa World Cup 2026.

Ông Trịnh Đức Hùng, Chủ tịch UBND xã Thiệu Toán trước khi bị khởi tố ẢNH: UBND XÃ THIỆU TOÁN

Vụ án đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa thụ lý điều tra.

Trước đó ngày 14.7, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, lực lượng của Phòng Cảnh sát hình sự triệu tập 4 đối tượng cùng ngụ tại xã Thiệu Hóa (Thanh Hóa) để điều tra làm rõ về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

Nghi phạm cầm đầu đường dây cá độ bóng đá là Nguyễn Thiện Bình. Bình đã mua tài khoản cấp độ "Agent" trên các trang web cá độ bóng đá, sau đó cấp tài khoản Member cho các "con bạc".

Cụ thể, Bình đã cấp tài khoản cho Trịnh Đức Hùng với hạn mức 300 USD/ngày (quy đổi giá trị 1 USD bằng 100.000 đồng) để tham gia cá độ các trận đấu World Cup 2026.