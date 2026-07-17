Triệt phá đường dây cá độ bóng đá World Cup hơn 200 tỉ đồng

Ngày 17.7, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can để điều tra về các hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trực tuyến trong mùa World Cup 2026.

9 bị can trong đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá bị khởi tố ẢNH: CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH

Trước đó, qua công tác bám nắm địa bàn và trinh sát trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện một đường dây cá độ bóng đá trực tuyến liên tỉnh có diễn biến hết sức phức tạp. Nhận thấy tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã nhanh chóng xác lập chuyên án đấu tranh.

Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu và chứng cứ, ban chuyên án huy động hơn 50 cán bộ, chiến sĩ, chia thành 9 tổ công tác đồng loạt áp sát, bắt giữ và triệu tập các nghi phạm cầm đầu đường dây.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, thời điểm trước khi World Cup 2026 chính thức khởi tranh, Châu Chí Phước (35 tuổi, trú tại P.Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng) đã móc nối với một người có biệt danh "Min" tại TP.HCM. Phước nhận từ "Min" một tài khoản cá cược cấp Super Master (siêu tổng đại lý) trên hệ thống trang mạng cá độ.

Châu Chí Phước được xác định là kẻ cầm đầu đường dây cá độ bóng đá ẢNH: CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH

Có tài khoản "VIP" trong tay, Phước tiếp tục phân tách, xé nhỏ thành hàng loạt tài khoản cấp dưới gồm Master, Agent và Member.

Các tài khoản này sau đó được giao lại cho cấp dưới quản lý, điều hành nhằm lôi kéo các "con bạc" tham gia cá độ trực tuyến để thu lợi bất chính.

Cơ quan điều tra xác định, chỉ tính từ tháng 6.2026 đến khi bị triệt xóa, tổng số tiền giao dịch dùng để tổ chức đánh bạc và đánh bạc trong đường dây này đã lên đến hơn 200 tỉ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án, làm rõ hành vi của các bị can liên quan để xử lý nghiêm minh trước pháp luật.