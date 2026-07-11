Vụ 5 trẻ đuối nước ở Lâm Đồng: Cần nâng cao trách nhiệm quản lý, giám sát trẻ

Sự việc 5 trẻ em tử vong do đuối nước tại xã Nâm Nung sáng 10.7, khiến dư luận bàng hoàng. Ngay trong ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành công văn khẩn, yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống đuối nước trẻ em trong thời gian nghỉ hè và mùa mưa bão.

Theo chỉ đạo, UBND các xã, phường, đặc khu phải tăng cường tuyên truyền đến từng hộ dân về nguy cơ đuối nước; hướng dẫn kỹ năng an toàn trong môi trường nước, kỹ năng cứu hộ cơ bản cho trẻ em và người dân.

Đồng thời, khẩn trương rà soát các ao, hồ, sông, suối, công trình chứa nước và những khu vực nguy hiểm để cắm biển cảnh báo, có biện pháp quản lý phù hợp, thường xuyên phát cảnh báo trên hệ thống truyền thanh cơ sở, các nhóm cộng đồng và mạng xã hội.

Các xã, phường chỉ đạo các đoàn thể, khu dân cư tăng cường nhắc nhở phụ huynh quản lý con em trong dịp nghỉ hè; vận động các gia đình ký cam kết thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cho trẻ em, kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm quy định về bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

Hồ nước ở xã Nam Nung, nơi xảy ra vụ việc đau lòng ẢNH: H.B

Riêng UBND xã Nâm Nung, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu khẩn trương thăm hỏi, hỗ trợ gia đình các nạn nhân theo đúng quy định.

Trao đổi với PV Thanh Niên sáng 11.7, ông Nguyễn Minh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cho biết vụ việc xảy ra tại xã Nâm Nung là mất mát đặc biệt đau lòng, gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ đuối nước đối với trẻ em trong dịp nghỉ hè.

Theo ông Nguyễn Minh, trước đó UBND tỉnh đã liên tiếp ban hành nhiều văn bản chỉ đạo tăng cường phòng, chống tai nạn, thương tích và đuối nước trẻ em ngay khi các em học sinh còn chưa nghỉ hè. Tuy nhiên, vụ việc đáng tiếc vẫn xảy ra cho thấy không thể chủ quan, lơ là.

"Đây là thời điểm trẻ nghỉ hè, không đến trường, chủ yếu ở nhà với sự quản lý của gia đình, thường ra sông, suối, ao hồ vui chơi, tắm mát. Vì vậy, phụ huynh, chính quyền cơ sở, các đoàn thể cần nâng cao hơn nữa trách nhiệm quản lý, giám sát trẻ, tuyệt đối không để các em tự ý đến những khu vực nguy hiểm, tránh lặp lại những bi kịch đau lòng như vụ việc ở xã Nâm Nung", ông Nguyễn Minh nhấn mạnh.

Như Thanh Niên đã đưa tin, sáng 10.7, có 8 bé gái, đều 11 tuổi và là học sinh Trường THCS Nâm N'Đir (xã Nâm Nung), rủ nhau đến đập Đắk Pok (xã Nâm Nung) để tắm.

Khi đến đập Đắk Pok, có 3 bé gái đứng trên bờ, 5 bé gái khác xuống tắm. Trong lúc tắm, cả 5 bé gái không may trượt chân xuống hố sâu và bị đuối nước dẫn đến vụ việc đau lòng này.