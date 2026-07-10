Sự cố thương tâm, 5 bé gái tử vong khi tắm đập nước ở Lâm Đồng

Ngày 10.7, ông Trần Quang Hòa, Phó chủ tịch UBND xã Nâm Nung (Lâm Đồng), xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 5 bé gái tử vong.

Theo ông Hòa, sáng cùng ngày, 8 bé gái, đều 11 tuổi và là học sinh Trường THCS Nâm N'Đir (xã Nâm Nung), rủ nhau đến đập Đắk Pok (xã Nâm Nung) để tắm.

Khi đến đập Đắk Pok, có 3 bé gái đứng trên bờ, 5 bé gái khác xuống tắm. Trong lúc tắm, cả 5 bé gái không may trượt chân xuống hố sâu và bị đuối nước. Phát hiện sự việc, các bé gái trên bờ đã hô hoán và chạy đi tìm người lớn để báo tin.

Khu vực xảy ra vụ 5 bé gái tử vong do đuối nước ẢNH: H.B

"Nhận tin báo, lực lượng chức năng và người dân đã lập tức đến hiện trường tìm kiếm các cháu. Tuy nhiên, do sự việc diễn ra quá nhanh, cả 5 học sinh đều không qua khỏi. Đến khoảng 11 giờ cùng ngày, các lực lượng đã trục vớt được thi thể của 5 bé gái lên bờ để bàn giao cho gia đình lo hậu sự", ông Hòa nói.

Qua xác minh của cơ quan chức năng, 5 bé gái bị đuối nước, tử vong liên quan vụ việc gồm: Đ.M.T, L.T.Y.C, B.M.T, L.T.N và B.T.N.Y (cùng ở thôn Quảng Hà, xã Nâm Nung).

Hiện lực lượng chức năng xã Nâm Nung đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ một phần kinh phí cho các gia đình có con em bị đuối nước. Đồng thời, UBND xã Nâm Nung chỉ đạo các phòng, đơn vị liên quan phối hợp Ban tự quản thôn Quảng Hà và gia đình lo hậu sự cho các nạn nhân.

Vụ việc thêm một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ đuối nước ở trẻ em trong dịp nghỉ hè.

Khi học sinh không đến trường, nhiều em thường rủ nhau vui chơi tại các ao, hồ, sông, suối hoặc các hồ chứa nước tự nhiên nhưng thiếu sự giám sát của người lớn. Chỉ một phút chủ quan cũng có thể dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Các chuyên gia khuyến cáo phụ huynh cần tăng cường quản lý con em trong thời gian nghỉ hè, thường xuyên nhắc nhở các em tuyệt đối không tự ý đến tắm, bơi hoặc vui chơi tại sông, suối, ao, hồ, đập thủy lợi và những khu vực có nguồn nước sâu, nguy hiểm khi không có người lớn đi cùng hoặc lực lượng cứu hộ.

Bên cạnh đó, chính quyền địa phương, nhà trường và các tổ chức đoàn thể cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền kỹ năng phòng, chống đuối nước, tổ chức các lớp dạy bơi và trang bị kỹ năng an toàn dưới nước cho trẻ em nhằm hạn chế những vụ tai nạn thương tâm có thể xảy ra trong mùa hè.