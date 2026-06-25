Hai chị em ruột đuối nước tử vong dưới ao

Ngày 25.6, ông Quán Vi Giang, Chủ tịch UBND xã Quỳ Hợp (Nghệ An), cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm, khiến 2 trẻ nhỏ tử vong.

Nạn nhân là bé T.T.H (7 tuổi) và em trai T.T.P (3 tuổi), con của vợ chồng chị L.T.M (ngụ bản Còn, xã Quỳ Hợp). Khi 2 con gặp nạn, chồng chị M. đang đi làm ăn xa.

Người thân đau buồn trước nỗi đau mất con, cháu ẢNH: CTV

Trước đó, sáng cùng ngày, hai em nhỏ này rời khỏi nhà đi chơi và không may bị sẩy chân, rơi xuống ao nước của nhà hàng xóm. Đến khoảng 10 giờ sáng, một người dân trong bản đi ngang qua ao nước thì phát hiện ra sự việc thương tâm.

Ông Giang cũng cho biết, 3 năm trước, một người con của vợ chồng chị M. cũng tử vong vì đuối nước. Hoàn cảnh gia đình chị M. rất khó khăn.

Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, hỗ trợ gia đình 10 triệu đồng và cử cán bộ hỗ trợ tổ chức mai táng cho 2 cháu bé.

Những ngày qua, tại Nghệ An liên tục xảy ra nhiều vụ đuối nước, nạn nhân là học sinh và trẻ nhỏ. UBND tỉnh Nghệ An đã yêu cầu các địa phương, các ngành siết chặt trách nhiệm, tăng cường phòng, chống tai nạn đuối nước trong dịp hè.