Gia Lai: Khởi tố nguyên Phó chủ tịch UBND H.Ia Grai

Theo đó, bị can Phan Trung Tường (đã nghỉ hưu theo chế độ từ hơn 3 năm nay), bị khởi tố do đã ký hồ sơ khống để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) do cấp dưới từ Văn phòng Đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ) thuộc Chi nhánh H.la Grai trình ký. Bị can Tường còn bị cơ quan chức năng cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra.

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai cũng tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Chu Sỹ Mởn (48 tuổi), nguyên Trưởng phòng TN-MT H.Ia Grai, hiện là Bí thư Đảng ủy xã Ia Yok, H.Ia Grai về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Trong vụ án này, cơ quan công an cũng đã bắt tạm giam Bùi Thị Nguyên Sáng (34 tuổi, nguyên Giám đốc VPĐKĐĐ H.Ia Grai) và Nguyễn Phi Hùng (43 tuổi, nguyên Phó chủ tịch UBND xã Ia Grăng, H.Ia Grai).

Cơ quan công an cũng đã tống đạt quyết định khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 bị can khác là: Lê Thị Thắm (34 tuổi, cán bộ địa chính UBND xã Ia Grăng), Đặng Thị Xuân Sương (35 tuổi) và Kiều Thị Lê (34 tuổi, đều là nhân viên VPĐKĐĐ H.Ia Grai) để điều tra, làm rõ hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

14 phôi sổ đỏ với thông tin giả

Theo điều tra, từ năm 2015, nhiều người dân trú tại H.Ia Grai đến các ngân hàng có chi nhánh ở Gia Lai vay tiền theo hình thức thế chấp sổ đỏ với số tiền hơn 6 tỉ đồng nhưng bị quá hạn thanh toán.

Khi ngân hàng khởi kiện mới phát hiện các sổ đỏ thế chấp được cấp trên những khu đất ảo. Toàn bộ là sổ đỏ giả.





Trước đó, tháng 10.2020, CQĐT đã khởi tố 10 bị can trú tại H.Ia Grai về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các bị can này đã kê thông tin giả về nguồn gốc, chủ sử dụng đất, diện tích, vị trí đất... để được cấp 14 sổ đỏ. Sau đó, các bị can đã thế chấp các sổ đỏ giả này để vay ngân hàng, chiếm đoạt 6 tỉ đồng.

Cơ quan công an xác định nhiều cán bộ thuộc UBND H.Ia Grai đã cùng "bắt tay" với cán bộ, nhân viên VPĐKĐĐ H.Ia Grai làm 14 phôi sổ đỏ với thông tin giả. Sau đó, nhóm này tham mưu để bị can Phan Trung Tường (thời điểm này giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND H.Ia Grai) ký cấp sổ đỏ từ các bộ hồ sơ này.