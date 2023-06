Gia Lai: Khởi tố vụ khai thác, vận chuyển hơn 46 m3 gỗ Kơ nia

Ngày 8.6, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Anh Dũng (51 tuổi, ở Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) và Nguyễn Thanh Cường (28 tuổi, ở H.Đăk Mil, Đăk Nông) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản.

Như Thanh Niên thông tin, tối 23.5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Gia Lai phối hợp Công an H.Ia Grai phát hiện xe đầu kéo BS 43C - 234.29 do Lê Anh Dũng điều khiển cùng phụ xe Nguyễn Thanh Cường có dấu hiệu bất thường khi xe đang ở địa phận xã Ia O (H.Ia Grai). Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở nhiều lóng gỗ nên đã tiến hành kiểm tra, xác minh.



Thời điểm này, tài xế Dũng không xuất trình được giấy tờ nào để chứng minh số gỗ trên có nguồn gốc hợp pháp. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định trên thùng xe có 23 lóng gỗ, đường kính 40 - 70 cm, dài 3 - 7 m, chủng loại gỗ kơ nia với tổng khối lượng quy tròn hơn 23 m3.

Tang vật vụ án TRẦN HIẾU

Toàn bộ tang vật, phương tiện vận chuyển đã bị lực lượng công an lập biên bản vì hành vi vận chuyển lâm sản không có giấy tờ hợp pháp.

Mở rộng hiện trường, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện có 23,7 m3 gỗ và 60,5 ster củi, chủng loại kơ nia nằm rải rác trong khu rừng cao su thuộc xã Ia O. Qua mở rộng vụ việc, cơ quan công an tạm giữ thêm 6 người có liên quan.

Hiện toàn bộ vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.