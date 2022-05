Gia Lai: Mục tiêu giảm 10% số trẻ bị tử vong do đuối nước vào năm 2025

Dù không ít trường đã được trang bị bể bơi, dạy cho trẻ học bơi song, số HS biết bơi từ những lớp học bơi hoặc tự học còn khá khiêm tốn. Để góp phần giải quyết thực trạng này, tỉnh Gia Lai đã có chương trình phòng chống đuối nước cho trẻ em.





Theo đó, sẽ có 50% trẻ em từ 6 đến dưới 16 tuổi biết kỹ năng an toàn trong môi trường nước vào năm 2025 và 60% vào năm 2030. 50% trẻ em từ 6 đến dưới 16 tuổi biết bơi an toàn vào năm 2025 và 60% vào năm 2030. Mục tiêu giảm 10% số trẻ em bị tử vong do đuối nước vào năm 2025 và 20% vào năm 2030 so với năm 2020.