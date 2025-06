Gia Lai: Nhiều cán bộ chủ chốt nghỉ hưu trước tuổi

Chiều 26.6, Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 (mở rộng) nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2025 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trước thời điểm sáp nhập tỉnh với Bình Định vào ngày 1.7 tới.

Tại hội nghị, lãnh đạo tỉnh Gia Lai đã trao quyết định nghỉ hưu trước tuổi cho 18 cán bộ chủ chốt, theo quy định tại Nghị định 178 và Nghị định 67 của Chính phủ.

Ông Hồ Văn Niên, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, trao quyết định nghỉ hưu trước tuổi cho nhiều cán bộ chủ chốt ẢNH: TRẦN HIẾU

Theo báo cáo tại hội nghị, kinh tế - xã hội tỉnh Gia Lai tiếp tục có bước phát triển tích cực. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt mức tăng trưởng 6,02%, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 783 triệu USD. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt khoảng 11.985 tỉ đồng, tăng 8,84% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách ước đạt 3.459 tỉ đồng, đạt 53,8% so với nghị quyết và tương đương cùng kỳ năm trước.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Văn Niên đánh giá cao nỗ lực của cả hệ thống chính trị trong bối cảnh đặc biệt, khi tỉnh đang chuẩn bị hợp nhất với Bình Định. Ông Niên khẳng định, tỉnh Gia Lai đã giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội và triển khai hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu năm 2025.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nhấn mạnh, thời gian từ nay đến ngày 1.7 là giai đoạn quan trọng để tỉnh Gia Lai rà soát, củng cố và vận hành thông suốt bộ máy mới sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai yêu cầu các cấp, ngành phải đảm bảo mọi hoạt động của chính quyền các cấp diễn ra bình thường; kịp thời giải quyết các kiến nghị chính đáng của người dân; không để xảy ra điểm nóng, khiếu kiện kéo dài; chủ động phối hợp chặt chẽ với tỉnh Bình Định để tổ chức thành công hội nghị hợp nhất hai tỉnh vào ngày 30.6.

Đặc biệt, công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh trong thời điểm chuyển tiếp được xác định là nhiệm vụ then chốt, đảm bảo an toàn tuyệt đối.