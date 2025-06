Bình Định: Thu hồi dự án sản xuất rau an toàn, xử lý cán bộ vi phạm

Sai phạm từ chủ đầu tư, chính quyền kiên quyết không bao che

Ngày 26.6, nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết, Tỉnh ủy Bình Định vừa có thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy liên quan đến dự án sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP tại thôn Kinh Tế (xã Canh Vinh).

Sau khi xem xét báo cáo về tình hình triển khai dự án này, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo thu hồi toàn bộ dự án sản xuất rau an toàn VietGAP nói trên, giao Đảng ủy UBND tỉnh Bình Định chỉ đạo các đơn vị liên quan xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức vi phạm trong quá trình quản lý đầu tư. Việc này nhằm lập lại trật tự, kỷ cương trong hoạt động đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Dự án sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGap tại thôn Kinh Tế (xã Canh Vinh, H.Vân Canh, Bình Định) ẢNH: NGUYỄN GIA

Liên quan đến dự án sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP, ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Định, cho biết: "Dự án này được nhà đầu tư triển khai sai với chủ trương, không có xin phép. Sau khi báo chí phản ánh, tỉnh đã rà soát và quyết định không cho tiếp tục triển khai".

Ông Thanh khẳng định UBND tỉnh sẽ không bao che cho sai phạm, đồng thời chỉ đạo thu hồi dự án, giao Sở Tài chính tiến hành rà soát toàn bộ nội dung liên quan đến dự án sản xuất rau an toàn VietGAP tại thôn Kinh Tế.

Sai phạm trong thực tế triển khai, ảnh hưởng đời sống dân cư

Trước đó, Báo Thanh Niên đã có nhiều bài phản ánh về các vi phạm tại dự án sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP nói trên. Trong quá trình thực hiện, chủ đầu tư là Công ty CP đầu tư và xây dựng C.P triển khai không đúng mục tiêu, quy mô được phê duyệt.

Người dân phản ánh về tình trạng ô nhiễm môi trường từ dự án sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP ẢNH: HẢI PHONG

Cụ thể, thay vì chỉ trồng rau an toàn, doanh nghiệp này tự ý xây dựng chuồng trại nuôi gia súc, gia cầm như bò, gà, heo, dê, thỏ...; tổ chức các hoạt động tham quan du lịch kết hợp, làm sai lệch hoàn toàn so với mục tiêu đầu tư ban đầu.

Không chỉ vậy, nhiều hộ dân ở gần khu vực dự án đã liên tục phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường do xả thải, mùi hôi thối từ chăn nuôi ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt hàng ngày.

Dự án này cũng liên tục bị người dân phản ánh về tình trạng xả thải ra môi trường và mùi hôi thối do chăn nuôi làm ảnh hưởng đến sinh hoạt khu dân cư.

Mục đích của dự án là trồng rau nhưng chủ đầu tư lại xem kẽ chăn nuôi gia súc, gia cầm ẢNH: HẢI PHONG

Công an tỉnh Bình Định đã có văn bản gửi UBND tỉnh đề nghị phối hợp kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về kinh tế và môi trường tại dự án sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP do Công ty CP đầu tư và xây dựng C.P làm chủ đầu tư.

Theo báo cáo của Công an tỉnh, tính đến ngày 22.1, công ty đã triển khai nhiều hạng mục như: khu trồng rau, cây ăn trái; khu nuôi bò, heo, dê, thỏ, giun quế; hệ thống xử lý nước thải… Tuy nhiên, toàn bộ các hạng mục này đều không đúng với chủ trương đầu tư được UBND tỉnh phê duyệt và không có hồ sơ môi trường được cơ quan chức năng chấp thuận.