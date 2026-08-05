Gia Lai sẽ có trang trại nuôi heo công nghệ cao, vốn hơn 3.000 tỉ đồng

Ngày 5.8, UBND tỉnh Gia Lai ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với Công ty TNHH Thịnh Phát - Muyuan Gia Lai (Singapore). Doanh nghiệp này sẽ triển khai dự án trang trại chăn nuôi heo công nghệ cao và nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi tại thôn 4, xã Pờ Tó.

Trong đó, dự án trang trại chăn nuôi heo công nghệ cao có tổng vốn đầu tư 3.100 tỉ đồng, được xây dựng trên diện tích hơn 106 ha theo mô hình chăn nuôi khép kín.

Theo thiết kế, trang trại có quy mô 16.200 con heo nái và 209.000 con heo thịt mỗi lứa, với 2,17 lứa nuôi mỗi năm. Dự án gồm hai khu: trại Pờ Tó 1 quy mô 6.600 con heo nái và 85.000 con heo thịt/lứa; trại Pờ Tó 2 quy mô 9.600 con heo nái và 124.000 con heo thịt/lứa.

Mặt bằng dự án trang trại chăn nuôi heo công nghệ cao và nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi tại xã Pờ Tó, Gia Lai ẢNH: TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ

Cùng với trang trại, nhà đầu tư sẽ xây dựng nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi trên diện tích gần 6,6 ha, tổng vốn đầu tư 515 tỉ đồng. Nhà máy có công suất 360.000 tấn sản phẩm mỗi năm, sản xuất các loại thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh, thức ăn dạng bột, dạng viên và premix phục vụ chăn nuôi.

Theo quyết định chấp thuận đầu tư, hai dự án dự kiến khởi công trong quý 3 và quý 4/2026, đưa vào hoạt động từ quý 1/2028.

Đây là dự án trang trại chăn nuôi heo có quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Theo kế hoạch của nhà đầu tư, sau dự án đầu tiên sẽ tiếp tục phát triển thêm các trang trại để đạt tổng công suất khoảng 2 triệu con, tương đương khoảng 5 trang trại. Trong đó, trang trại thứ hai cũng dự kiến đặt tại xã Pờ Tó và đang hoàn thiện các thủ tục để xin chấp thuận chủ trương đầu tư. Các dự án còn lại đang trong giai đoạn nghiên cứu.

Theo kế hoạch của nhà đầu tư, sau dự án đầu tiên sẽ tiếp tục phát triển thêm các trang trại để đạt tổng công suất khoảng 2 triệu con ẢNH: ĐỨC NHẬT

Khi đạt quy mô khoảng 2 triệu con, nhà đầu tư dự kiến xây dựng thêm một nhà máy chế biến thịt xuất khẩu tại xã Pờ Tó, hình thành chuỗi sản xuất khép kín từ thức ăn chăn nuôi, chăn nuôi đến chế biến, xuất khẩu.