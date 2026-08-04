Gia Lai sẽ giảm 568 trường và hơn 2.000 biên chế giáo viên sau sắp xếp

Ngày 4.8, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành phương án sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn.



Theo phương án, toàn tỉnh hiện có 1.283 cơ sở giáo dục công lập. Riêng khối mầm non và phổ thông sẽ giảm từ 1.267 trường xuống còn 699 trường; 16 trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên giữ ổn định theo phương án đã được UBND tỉnh phê duyệt trước đó. Trong đó, cấp tiểu học giảm nhiều nhất với 206 trường, cấp THPT giảm ít nhất với 17 trường. Xã Cửu An là địa phương giảm nhiều nhất với 7 trường, xã Ia Khươl giảm ít nhất (1 trường).

UBND tỉnh Gia Lai giao Sở GD-ĐT phối hợp UBND các xã, phường rà soát, điều chỉnh quy mô lớp học phù hợp điều kiện thực tế, trước mắt ưu tiên triển khai tại 61 xã, phường vùng thuận lợi và những trường có đủ cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên.

Sau sắp xếp, Gia Lai giảm 568 trường mầm non, phổ thông công lập đồng thời dự kiến giảm hơn 2.000 chỉ tiêu biên chế giáo viên ẢNH: ĐỨC NHẬT

Theo định hướng, quy mô lớp học khoảng 36 học sinh/lớp ở cấp tiểu học và 48 học sinh/lớp ở cấp THCS, THPT. Sau điều chỉnh, toàn tỉnh dự kiến giảm 1.293 lớp học, gồm 554 lớp tiểu học, 580 lớp THCS và 159 lớp THPT, tương ứng giảm 2.066 chỉ tiêu biên chế giáo viên.

Về tổ chức bộ máy, mỗi trường sau sắp xếp bố trí một hiệu trưởng và một phó hiệu trưởng tại trường chính. Mỗi phân hiệu hoặc điểm trường trước đây là một trường độc lập sẽ có một phó hiệu trưởng trực tiếp quản lý nhằm bảo đảm công tác điều hành.

Đối với đội ngũ giáo viên, tỉnh chủ trương cơ bản giữ ổn định, bố trí theo vị trí việc làm và quy mô lớp học. Giáo viên chưa đủ định mức giờ dạy sẽ được phân công giảng dạy tại trường chính hoặc các phân hiệu. Mỗi trường bố trí một kế toán và một văn thư kiêm thủ quỹ; trường quy mô lớn có thể được xem xét bổ sung kế toán.

Theo lộ trình, trước ngày 10.8, UBND các xã, phường hoàn thành đề án sắp xếp; trước ngày 20.8 hoàn tất việc thành lập, sáp nhập hoặc giải thể các cơ sở giáo dục và phê duyệt phương án nhân sự, tài chính. Đến trước ngày 30.8, Gia Lai hoàn tất kiện toàn tổ chức bộ máy, bàn giao tài sản, hồ sơ để các trường ổn định hoạt động, sẵn sàng bước vào năm học 2026-2027. Trước ngày 1.9, Sở GD-ĐT tham mưu UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện với Bộ GD-ĐT.