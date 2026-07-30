Gia Lai sẽ có thêm 16 phường

Ngày 30.7, UBND tỉnh Gia Lai cho biết vừa ban hành kế hoạch xây dựng hồ sơ đề án thành lập các phường giai đoạn 2026 - 2030, với lộ trình chuyển đổi 16 xã thành phường nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống đô thị của tỉnh.

Theo kế hoạch, việc xây dựng hồ sơ đề án được thực hiện trên cơ sở luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025 và các quy định liên quan về phân loại đô thị, tiêu chuẩn đơn vị hành chính. Mục tiêu là bảo đảm đúng trình tự, thủ tục, phù hợp quy hoạch tỉnh và chương trình phát triển đô thị.

Theo lộ trình, năm 2026 tỉnh sẽ xây dựng hồ sơ đề án đối với các xã Phù Mỹ, Tây Sơn, Tuy Phước, Chư Sê và An Nhơn Tây. Năm 2028 tiếp tục thực hiện tại các xã An Lương, Cát Tiến, Đăk Đoa, Đức Cơ, Ia Grai, Phù Cát, Tuy Phước Đông và Bình Khê. Đến năm 2030, triển khai đối với các xã Đề Gi, Chư Prông và Bình Dương.

Theo lộ trình, năm 2028 tỉnh Gia Lai sẽ xây dựng hồ sơ đề án chuyển đổi xã Bình Khê thành phường ẢNH: ĐỨC NHẬT

UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các sở, ngành và địa phương rà soát, hoàn thiện các tiêu chuẩn về dân số, quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; đồng thời huy động, lồng ghép các nguồn lực đầu tư để đáp ứng điều kiện thành lập phường theo lộ trình.

Sở Nội vụ Gia Lai được giao chủ trì hướng dẫn, tổng hợp hồ sơ và theo dõi tiến độ thực hiện. Việc xây dựng hồ sơ đề án sẽ trải qua các bước gồm lập đề án, lấy ý kiến nhân dân, trình HĐND cấp xã thông qua, sau đó hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Sau khi sắp xếp, sáp nhập, tỉnh Gia Lai có 135 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó có 25 phường và 110 xã.