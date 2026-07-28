TP.HCM giao phường, xã đề xuất phương án sáp nhập trước ngày 30.8

Chiều 28.7, Thường trực Thành ủy TP.HCM tổ chức đối thoại với học viên lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng dành cho Thành ủy viên; cấp trưởng, cấp phó các cơ quan, sở, ban, ngành thành phố; thường trực Đảng ủy trực thuộc Thành ủy TP.HCM năm 2026.

Tại buổi đối thoại, ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM, dành thời gian trao đổi về thông tin thành phố có tiếp tục sáp nhập các phường, xã, đặc khu hay không.

Ông Quang khẳng định Bộ Chính trị không có chủ trương sáp nhập, thay đổi địa giới hành chính cấp xã, phường một lần nữa. Tuy vậy, trong quá trình triển khai thực tế, Bộ Chính trị cũng ghi nhận ý kiến về việc một số địa phương mong muốn tiếp tục sắp xếp lại phường, xã để phù hợp hơn với điều kiện thực tiễn.

Nhiều phường ở khu vực trung tâm TP.HCM chưa đáp ứng tiêu chí diện tích của phường là 5,5 km² ẢNH: NHẬT THỊNH

Hiện cả nước còn 705 phường, xã, đặc khu chưa đạt tiêu chí về diện tích hoặc dân số. Riêng TP.HCM có 54/168 phường, xã, đặc khu chưa đáp ứng cả 2 tiêu chí, trong đó đặc khu Côn Đảo và xã đảo Thạnh An chưa đạt tiêu chí dân số và 52 xã, phường chưa đạt tiêu chí diện tích.

Theo Bí thư Thành ủy TP.HCM, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã phải xét đến thực tiễn. Đơn cử như đặc khu Côn Đảo cách địa phương gần nhất khoảng 165 km theo đường biển, việc sáp nhập với một địa phương khác để đạt tiêu chí dân số sẽ không khả thi, hoàn toàn không làm được trong thực tế. Một ví dụ khác là xã đảo Thạnh An, nếu chỉ nhìn trên bản đồ để ghép với khu vực trong bờ thì khoảng cách địa lý cũng không phù hợp.

Về diện tích, ông Quang dẫn trường hợp quận 3 cũ chỉ rộng khoảng 4,7 km², nếu xét riêng tiêu chí diện tích thì toàn bộ quận 3 cũng chưa đạt tiêu chí phường (rộng 5,5 km2), và phải sáp nhập thêm một phần diện tích của quận 1 hoặc quận 10 kế bên. "Dân số và diện tích không phải là 2 tiêu chí duy nhất khi xem xét sắp xếp đơn vị hành chính", ông Quang khẳng định.

Do vậy, việc sắp xếp lại phải đảm bảo 4 nguyên tắc: khoa học, thận trọng, đồng thuận và phù hợp thực tiễn, cũng như phải đáp ứng một số tiêu chí quan trọng hơn như tiềm năng, vị thế, dư địa phát triển và các yếu tố đặc thù.

Lấy ý kiến người dân về việc sáp nhập phường, xã

Trao đổi thêm, Bí thư Thành ủy TP.HCM cho biết việc có tiếp tục sáp nhập hay không trước hết phải xuất phát từ nhu cầu của từng địa phương, tức là phường, xã phải chủ động. Hiện Thường trực Thành ủy TP.HCM đã giao ban chấp hành đảng bộ các xã, phường, đặc khu chủ động ngồi lại trao đổi, bàn bạc, thống nhất và báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM. Mặt khác, các phường, xã, đặc khu cũng phải lấy ý kiến nhân dân về việc có muốn sáp nhập hay không.

Ngoài ra, Thường trực Thành ủy TP.HCM cũng giao Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM nghiên cứu các tiêu chí về tiềm năng phát triển, vị thế, quốc phòng, an ninh và các điều kiện thực tiễn để tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM xem xét việc có cần sáp nhập một số xã, phường, đặc khu hay không.

Các phường, xã, đặc khu và Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM phải tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM trước ngày 30.8. Lý giải phải hoàn thành việc sáp nhập (nếu cần thiết) trong thời gian ngắn, Bí thư Trần Lưu Quang cho biết cần khẩn trương để tránh lãng phí. Bởi lẽ, TP.HCM đang chuẩn bị đầu tư hạ tầng số cho các phường, xã, đồng thời các phường, xã đã được giao nhiều thẩm quyền về đầu tư công.

Trên cơ sở đề xuất của các đơn vị, TP.HCM sẽ hoàn thiện hồ sơ trình cấp thẩm quyền như Bộ Nội vụ, Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.