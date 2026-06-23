Bộ Nội vụ vừa có văn bản gửi các đơn vị thuộc bộ về việc bổ sung một số nội dung theo ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm liên quan đến điều chỉnh, sáp nhập một số xã, phường.

Bộ Nội vụ nghiên cứu khả năng tiếp tục sáp nhập một số xã, phường ẢNH: T.N

Theo đó, Vụ Chính quyền địa phương được giao chủ trì nghiên cứu, đánh giá khả năng tiếp tục sắp xếp một số đơn vị hành chính cấp xã. Việc đánh giá sẽ dựa trên các tiêu chí về quy mô diện tích, dân số, hạ tầng, năng lực đội ngũ cán bộ và yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Cơ quan này cũng được giao nghiên cứu khả năng hình thành các đơn vị hành chính đô thị mang tính hạt nhân, có vai trò điều phối phát triển, kết nối hạ tầng, dịch vụ công và các không gian kinh tế trọng điểm. Đồng thời đề xuất giải pháp rà soát không gian phát triển sau sắp xếp, tránh để địa giới hành chính mới trở thành rào cản đối với phát triển kinh tế - xã hội.

Vụ Tổ chức - biên chế được yêu cầu đánh giá mức độ phù hợp giữa việc phân cấp, phân quyền với nguồn lực được giao, đặc biệt là về nhân lực, kinh phí và cơ chế phân chia nguồn thu, nhiệm vụ chi của ngân sách cấp xã. Nội dung đánh giá cũng bao gồm hiệu quả hoạt động, mức độ tự chủ và tính hợp lý của các đơn vị sự nghiệp công lập sau sắp xếp.

Bộ Nội vụ nhấn mạnh yêu cầu phân cấp, phân quyền phải đi đôi với nguồn lực, năng lực thực thi và cơ chế kiểm soát quyền lực. Việc giao nhiệm vụ cần gắn với giao nhân lực, kinh phí, dữ liệu, công cụ và trách nhiệm cụ thể. Những nhiệm vụ vượt quá năng lực của cấp xã cần được cấp tỉnh hỗ trợ hoặc tổ chức thực hiện theo mô hình liên xã, liên khu vực.

Vụ Công chức - viên chức được giao đánh giá toàn diện năng lực thực thi của chính quyền cấp xã so với khối lượng công việc được phân giao, nhất là trong các lĩnh vực đất đai, xây dựng, tài chính, tư pháp, công thương, nông nghiệp, môi trường và văn hóa - xã hội.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ yêu cầu báo cáo cũng phải làm rõ những hạn chế, bất cập khi áp dụng cùng một mô hình tổ chức và khung phân cấp đối với các địa phương có điều kiện phát triển, năng lực cán bộ, hạ tầng giao thông và công nghệ thông tin rất khác nhau.

Theo Bộ Nội vụ, sự khác biệt giữa xã ở các đô thị lớn với xã vùng trung du, miền núi hay vùng cao cần được xem xét kỹ lưỡng để có giải pháp phù hợp trong quá trình hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương.

Trước đó, ngày 19.6, Ban Chấp hành T.Ư đã có Thông báo 100 về Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại cuộc làm việc với Ban Chỉ đạo T.Ư về sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền 3 cấp.

Theo Thông báo 100, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu nghiên cứu, đánh giá sự cần thiết tiếp tục điều chỉnh, sáp nhập một số xã, phường trên cơ sở rà soát các tiêu chí về diện tích, dân số, hạ tầng, năng lực cán bộ và yêu cầu phát triển, để phát huy lợi thế quản lý nhà nước theo quy mô và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số.

Cạnh đó, nghiên cứu, bổ sung thành lập đơn vị hành chính đô thị đặc biệt mang tính hạt nhân để điều phối phát triển, kết nối hạ tầng, dịch vụ công và các không gian kinh tế trọng điểm.