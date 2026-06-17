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Thời sự

Công an truy tìm người tung tin tiếp tục 'chia tỉnh Lào Cai thành 34 xã, phường'

Nguyễn Trường
Nguyễn Trường
Cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai đang khẩn trương vào cuộc làm rõ và truy tìm người đã tán phát thông tin sai lệch tiếp tục 'chia tỉnh Lào Cai thành 34 xã, phường', gây hoang mang dư luận trong những ngày qua.

Ngày 17.6, một lãnh đạo ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lào Cai, cho biết, hiện nay, trên các nhóm Zalo và trên mạng xã hội xuất hiện bài viết có nội dung "chia tỉnh Lào Cai thành 34 xã, phường".

Công an truy tìm người tung tin tiếp tục 'chia tỉnh Lào Cai thành 34 xã, phường'- Ảnh 1.

Danh sách thông tin không chính xác về sáp nhập xã, phường ở Lào Cai được đăng tải trên mạng xã hội

ẢNH: BÁO LÀO CAI

Theo lãnh đạo ban Tuyên giáo - Dân vận Tỉnh ủy Lào Cai, đây là thông tin không chính xác và nội dung do AI (trí tuệ nhân tạo) viết. "Cơ quan công an đã vào cuộc để xác minh đối tượng tung tin này", vị lãnh đạo này cho biết thêm.

Ban Tuyên giáo - Dân vận Tỉnh ủy Lào Cai cũng đề nghị cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao cảnh giác, không chia sẻ, bình luận hoặc phát tán các nội dung chưa được kiểm chứng trên không gian mạng.

Từ 1.7.2025, tỉnh Lào Cai mới được hình thành sau khi sáp nhập tỉnh Yên Bái cũ với tỉnh Lào Cai cũ. Sau khi sắp xếp, tỉnh Lào Cai mới có diện tích tự nhiên hơn 13.000 km2, với quy mô dân số khoảng gần 1,8 triệu người. Trung tâm hành chính mới của tỉnh Lào Cai đặt tại TP.Yên Bái (tỉnh Yên Bái cũ). Tỉnh mới có 99 đơn vị hành chính cấp xã (10 phường và 89 xã).

Hồi tháng 3 vừa qua, trên mạng xã hội như Facebook, TikTok cũng lan truyền nhiều thông tin là tới đây có khả năng sẽ tiếp tục sắp xếp các tỉnh, thành phố và sắp xếp tiếp các đơn vị hành chính cấp xã, phường..

Tuy nhiên, tại cuộc họp báo thường kỳ Chính phủ chiều 4.3, đại diện Bộ Nội vụ khẳng định: Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ không có chủ trương sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp tỉnh, thành phố và cấp xã trong cả nước thời gian tới.

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