Tại cuộc họp báo thường kỳ Chính phủ chiều 4.3, báo chí đặt câu hỏi với Bộ Nội vụ về việc đang có dư luận tới đây có thể sẽ tiếp tục xem xét sắp xếp lại các xã, phường và các đơn vị hành chính cấp tỉnh. Đề nghị Bộ Nội vụ cho biết thực hư của những thông tin này.

Ông Phan Trung Tuấn, Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ) ẢNH: VGP

Theo ông Phan Trung Tuấn, Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ), trên mạng xã hội như Facebook, TikTok lan truyền nhiều thông tin là tới đây có khả năng sẽ tiếp tục sắp xếp các tỉnh, thành phố và sắp xếp tiếp các đơn vị hành chính cấp xã, phường. Thậm chí có công văn của 1 thứ trưởng Bộ Nội vụ ký gửi Bộ Tư pháp kèm theo phụ lục sẽ sắp xếp 34 tỉnh, thành phố còn 16 tỉnh, thành phố.

Đại diện Bộ Nội vụ thông tin chính thức, cuộc cách mạng về sắp xếp tổ chức lại bộ máy từ Trung ương đến cơ sở cấp xã trong năm 2025 là bước đi mang tính chiến lược và có ý nghĩa lịch sử với phát triển đất nước trong thời gian tới.

Bộ Nội vụ bác tin sáp nhập 34 tỉnh, thành phố còn 16 tỉnh, thành phố

Chủ trương này, trong đó có sắp xếp và hợp nhất từ 63 tỉnh, thành phố xuống còn 34 tỉnh, thành phố và sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị cấp xã và kết thúc hoàn toàn các đơn vị cấp huyện. Trong bối cảnh sắp xếp chung của hệ thống chính trị, đã được Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ cân nhắc kỹ lưỡng và hướng tới mục tiêu ổn định lâu dài các đơn vị hành chính.

Ông Tuấn cũng thông tin, Đảng ủy Chính phủ khi trình Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương về Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính các cấp và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, đã họp 5 lần. Trình Bộ Chính trị xem xét 3 lần, xem xét rất kỹ lưỡng trước khi trình Trung ương Đảng để ban hành Nghị quyết 60 để thực hiện tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Kết quả còn 34 tỉnh, thành phố và 3.321 đơn vị cấp xã trong cả nước với 3 loại hình xã, phường và đặc khu.

Sau sắp xếp gắn với thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp thực hiện từ 1.7.2025. Hiện nay toàn bộ hệ thống chính trị, dưới sự chỉ đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Tổng Bí thư đã chỉ đạo rất sát sao, chủ yếu từ nay tới đây sẽ tập trung hoàn thiện thể chế, đảm bảo tháo gỡ vướng mắc, đảm bảo vận hành mô hình thông suốt, quản trị địa phương hiện đại, gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân tốt hơn.

"Chúng tôi khẳng định là Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ không có chủ trương sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp tỉnh, thành phố và cấp xã trong cả nước", ông Phan Trung Tuấn nêu.

Ngoài ra, theo ông Tuấn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp 52 tháng 12.2025 đã xem xét thông qua 2 nghị quyết về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và nghị quyết về phân loại đô thị. Hai nghị quyết này nhằm đáp ứng mô hình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, vì trước đây các nghị quyết để phục vụ mô hình chính quyền 3 cấp.

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cũng đã khẳng định Đảng, Nhà nước chưa có chủ trương sắp xếp, sáp nhập, chia tách các đơn vị hành chính trong những năm tới.

"Việc hoàn thiện thể chế để đáp ứng yêu cầu cụ thể hóa luật Tổ chức chính quyền địa phương và các luật liên quan, hoàn thiện lại các mô hình, không nhằm để sắp xếp, sáp nhập hay chia tách các đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã thời gian tới", đại diện Bộ Nội vụ nhấn mạnh.