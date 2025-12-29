Sau sắp xếp bộ máy, cả nước giảm hơn 8.900 cơ quan chuyên môn

Thông tin về sắp xếp, tinh gọn bộ máy được lãnh đạo Bộ Nội vụ cho biết tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 của ngành nội vụ diễn ra chiều 29.12.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình ẢNH: VĂN GIÁP

Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình, 2025 là năm có những dấu ấn toàn diện trên mọi mặt công tác của ngành nội vụ. Bộ đã tham mưu thực hiện thắng lợi cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. "Nền hành chính nhà nước đã có diện mạo mới tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả", Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình khẳng định

Cạnh đó, Bộ Nội vụ đã nỗ lực, quyết tâm xây dựng nền công vụ chuyên nghiệp, năng động, trách nhiệm và hiệu quả. Bộ Nội vụ đã tham mưu Chính phủ trình Quốc hội thông qua luật Cán bộ, công chức, luật Viên chức với tư duy đột phá; tham mưu các chùm Nghị định về công vụ, công chức với nhiều đổi mới về tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đặc biệt là đổi mới toàn diện công tác đánh giá công chức…

Năm 2025 đánh dấu bước ngoặt quan trọng của ngành nội vụ khi hợp nhất Bộ LĐ-TB-XH và Bộ Nội vụ.

Điểm lại những kết quả của ngành đã đạt được, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng cho biết điểm nhấn nổi bật trong năm qua là việc thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của các bộ, ngành và địa phương; tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp; vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1.7.

Sau sắp xếp, Chính phủ còn 14 bộ, 3 cơ quan ngang bộ và 5 cơ quan thuộc Chính phủ. Cấp tỉnh giảm 709 cơ quan, cấp huyện giảm 8.289 cơ quan. Cả nước đã thành lập 467 cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh và 9.916 phòng chuyên môn cấp xã tại các xã, phường, đặc khu.

Bộ Nội vụ cũng đã kịp thời xây dựng, hoàn thiện các chế độ, chính sách liên quan đến sắp xếp bộ máy gắn với tinh giản biên chế, bảo đảm tính nhân văn, phù hợp, đồng thời cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo T.Ư.

Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình và Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dự hội nghị tổng kết ngành nội vụ ẢNH: VĂN GIÁP

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp chính thức vận hành, cả nước hiện có 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh và 3.321 đơn vị hành chính cấp xã, tạo nền tảng cho việc đổi mới phương thức quản trị địa phương.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ cũng thẳng thắn nhìn nhận còn một số tồn tại, hạn chế. Việc thể chế hóa chủ trương của Đảng trong một số lĩnh vực chưa kịp thời, đồng bộ; một số địa phương còn lúng túng khi triển khai phân cấp, phân quyền và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; việc giải quyết thủ tục hành chính ở một số nơi chưa thống nhất.

"Nguyên nhân được xác định do bối cảnh quốc tế, khu vực diễn biến phức tạp; tính chất phức tạp, phạm vi rộng và yêu cầu khẩn trương của việc sắp xếp bộ máy; khối lượng lớn cán bộ, tài sản công cần xử lý; cùng với đó là tâm lý e ngại thay đổi của một bộ phận cán bộ, công chức", ông Thắng nói.



