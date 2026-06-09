Khởi tố, bắt tạm giam 3 cựu cán bộ thuế tỉnh Lào Cai

Ngày 9.6, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi ở đối với 3 cựu cán bộ thuế khu vực Lào Cai - Mường Khương thuộc Cục Thuế tỉnh Lào Cai để điều tra về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Cơ quan chức năng thi hành lệnh khám xét nơi ở của các đối tượng nguyên là cán bộ thuế tỉnh Lào Cai ẢNH: LÂM BÙI/ANTV

Các đối tượng gồm: Đào Thị Ngân (54 tuổi), Phạm Văn Viết (58 tuổi) và Nguyễn Quốc Trinh (58 tuổi), cùng cư trú tại P.Lào Cai.

Theo kết quả điều tra ban đầu từ cơ quan công an, trong năm 2020, Đào Thị Ngân được giao nhiệm vụ phụ trách tổ thu phí, Nguyễn Quốc Trinh và Phạm Văn Viết là thành viên tổ thu phí.

Sau đó, 3 đối tượng này đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, không thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong công tác thu phí sử dụng hạ tầng đối với các phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Kim Thành - Lào Cai của một số tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp.

Hành vi của Ngân, Trinh và Viết đã gây thiệt hại tài sản lớn của Nhà nước.

Căn cứ kết quả xác minh và các hồ sơ tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 5.6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét nơi ở đối với 3 đối tượng trên. Các quyết định và lệnh bắt, lệnh khám xét đã được Viện KSND tỉnh Lào Cai phê chuẩn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xử lý nghiêm các đối tượng có liên theo quy định của pháp luật.