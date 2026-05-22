Bắt quả tang cán bộ thuế Cần Thơ chiếm đoạt 100 triệu đồng của doanh nghiệp

Ngày 22.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam Trần Minh Trường, cán bộ thuế của Thuế Cơ sở 2, trực thuộc Thuế thành phố Cần Thơ để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, từ ngày 9.4 đến ngày 17.4, Tổ kiểm tra thuế số 1 thuộc Thuế Cơ sở 2 do Trần Minh Trường làm tổ trưởng được phân công tiến hành kiểm tra thuế tại một công ty trong lĩnh vực nông nghiệp tại phường Hưng Phú, thành phố Cần Thơ, do ông H.M.T làm giám đốc. Cùng tham gia đoàn kiểm tra còn có 2 công chức thuộc Tổ kiểm tra thuế số 1.

Quá trình kiểm tra, đoàn đã lập biên bản kiểm tra nhưng không giao cho doanh nghiệp theo quy định. Đến ngày 5.5, Trường thông báo với ông T. rằng doanh nghiệp có nhiều lỗi vi phạm về thuế và có thể bị xử phạt với số tiền rất lớn.

Theo nội dung tố giác của ông T., Trường yêu cầu ông T. đưa 250 triệu đồng để được giảm nhẹ mức xử phạt và điều chỉnh nội dung biên bản kiểm tra theo hướng có lợi cho doanh nghiệp. Cụ thể, Trường cho biết sẽ giữ lại 185 triệu đồng, phần còn lại 65 triệu đồng sẽ được thể hiện trong biên bản xử phạt hành chính. Bị gây áp lực chi tiền, ông T. đã làm đơn tố giác gửi đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ.

Sau đó, theo sắp xếp của Trường, khoảng 17 giờ ngày 18.5, ông T. đến quán cà phê trên đường Lê Nhật Tảo, phường Hưng Phú để giao tiền cho Trường. Khoảng 15 phút sau, lực lượng Công an thành phố Cần Thơ đã bắt quả tang Trần Minh Trường đang nhận số tiền 100 triệu đồng từ ông H.M.T bên trong xe ô tô con đậu trước quán cà phê. Cơ quan điều tra đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, thu giữ tang vật cùng nhiều tài liệu có liên quan phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc của Trần Minh Trường, quá trình khám xét thu được nhiều hồ sơ tài liệu có liên quan và nhiều sổ tiết kiệm của Trường. Hiện vụ án đang được Công an thành phố Cần Thơ tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.