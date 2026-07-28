Hướng dẫn cấp lại giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự sau sáp nhập

Một công dân ở Hà Nội phản ánh sau khi xã sáp nhập, con dấu đơn vị cũ đã bị thu hồi nên không biết có được cấp lại giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự đã bị mất hay không.

Nếu làm mất giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự, công dân đến Ban Chỉ huy quân sự cấp xã mới để được hướng dẫn làm lại ẢNH: NHẬT THỊNH

Bộ Quốc phòng cho biết, việc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự được thực hiện theo Nghị định 220/2025 của Chính phủ sửa đổi các quy định về đăng ký nghĩa vụ quân sự.

Theo đó, công dân đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu nhưng bị mất thì cần làm đơn đến Ban Chỉ huy quân sự cấp xã nơi công dân đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu (nay là Ban Chỉ huy quân sự cấp xã mới) để được hướng dẫn cụ thể về việc cấp lại.

Trường hợp công dân đã đăng ký và còn lưu giữ trong danh sách, Ban Chỉ huy quân sự cấp xã mới có trách nhiệm xác nhận đã đăng ký nghĩa vụ quân sự.

Ngoài quy định về cấp lại giấy chứng nhận, Nghị định 220 cũng quy định trình tự đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu như sau: Sau khi nhận được quyết định gọi đăng ký nghĩa vụ quân sự, công dân có trách nhiệm đăng ký nghĩa vụ quân sự trực tuyến hoặc đến đăng ký trực tiếp tại Ban Chỉ huy quân sự cấp xã.

Trong thời hạn 1 ngày, Ban Chỉ huy quân sự cấp xã có trách nhiệm hướng dẫn công dân khai phiếu tự khai sức khỏe nghĩa vụ quân sự, đăng ký các thông tin cần thiết của công dân vào sổ danh sách công dân nam đủ 17 tuổi trong năm, sổ đăng ký công dân sẵn sàng nhập ngũ và chuyển giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự cho công dân ngay sau khi đăng ký.

Trong thời hạn 5 ngày, Ban Chỉ huy quân sự cấp xã tổng hợp kết quả báo cáo Chủ tịch UBND cấp xã và Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực; quản lý hồ sơ công dân đã đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu; Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực tổng hợp kết quả báo cáo Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Bộ Tư lệnh TP.HCM, Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh.



