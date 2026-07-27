Gia Lai hợp tác MobiFone chuyển đổi số giai đoạn 2026 - 2030

Ngày 27.7, UBND tỉnh Gia Lai và Tổng công ty Viễn thông MobiFone ký kết thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số giai đoạn 2026 - 2030, hướng tới phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, hạ tầng số và tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng trên địa bàn.

Lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai và MobiFone ký kết hợp tác giai đoạn 2026 - 2030, thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, hạ tầng số, chuyển đổi số ẢNH: ĐỨC NHẬT

Lễ ký kết có sự tham dự của ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai; thiếu tướng Trương Sơn Lâm, Chủ tịch Tổng công ty Viễn thông MobiFone, cùng lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

Theo thỏa thuận, UBND tỉnh Gia Lai và Tổng công ty Viễn thông MobiFone sẽ phối hợp phát huy thế mạnh của mỗi bên, huy động các nguồn lực để đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Thiếu tướng Trương Sơn Lâm, Chủ tịch Tổng công ty Viễn thông MobiFone, phát biểu tại lễ ký kết ẢNH: ĐỨC NHẬT

Các nội dung hợp tác tập trung vào nghiên cứu, triển khai các nền tảng số phục vụ mô hình chính quyền địa phương hai cấp; xây dựng, kết nối và khai thác hiệu quả các cơ sở dữ liệu; phát triển hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin; mở rộng vùng phủ sóng 4G và từng bước triển khai 5G, 6G tại các khu vực trọng điểm của tỉnh.

Bên cạnh đó, hai bên sẽ thúc đẩy chuyển đổi số trong nhiều lĩnh vực như du lịch, nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, giao thông, tài nguyên và môi trường. Đồng thời, phối hợp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, thương mại điện tử và hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng chữ ký số trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, phát biểu tại lễ ký kết ẢNH: ĐỨC NHẬT

Theo thỏa thuận, MobiFone cũng sẽ phối hợp triển khai các chương trình đào tạo, nâng cao kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ, công chức và người dân; hỗ trợ phổ cập các dịch vụ số, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện tại Gia Lai trong giai đoạn 2026 - 2030.