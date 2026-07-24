Gần 100 thí sinh thi tính toán lượng tử ở Gia Lai

Ngày 24.7, UBND tỉnh Gia Lai phối hợp Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC), Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và chuyên gia công nghệ lượng tử Việt Nam (VNQuantum) tổ chức vòng chung kết cuộc thi Hackathon quốc tế về tính toán lượng tử (QC4SG Viet Nam 2026).

Gần 100 thí sinh thuộc 26 đội tham dự cuộc thi Hackathon quốc tế về tính toán lượng tử ẢNH: ICISE

Vòng chung kết quy tụ gần 100 thí sinh thuộc 26 đội thi xuất sắc vượt qua các vòng sơ loại, cùng hơn 50 chuyên gia và giám khảo quốc tế tham gia đồng hành, đánh giá.

Sự kiện là hoạt động mở đầu cho chuỗi chương trình khoa học - công nghệ trọng điểm của tỉnh, đồng thời đánh dấu việc Gia Lai chính thức chọn năm 2026 là Năm lượng tử Gia Lai.

Theo ban tổ chức, việc lựa chọn chủ đề này thể hiện định hướng chủ động tiếp cận các công nghệ chiến lược, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tăng cường kết nối với cộng đồng khoa học trong nước cũng như quốc tế.

Cuộc thi tính toán lượng tử hướng đến xây dựng môi trường liên ngành để các tài năng trẻ nghiên cứu, phát triển các giải pháp ứng dụng công nghệ lượng tử nhằm giải quyết những bài toán thực tiễn. Đây cũng là diễn đàn kết nối các nhà khoa học, doanh nghiệp, nhà đầu tư và thế hệ trẻ, góp phần thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển bền vững.

Tiến sĩ Võ Xuân Hoài, Phó giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia, phát biểu tại lễ khai mạc ẢNH: ICISE

Vòng chung kết quy tụ gần 100 thí sinh thuộc 26 đội thi xuất sắc vượt qua các vòng sơ loại, cùng hơn 50 chuyên gia và giám khảo quốc tế tham gia đồng hành, đánh giá.

Sự kiện là hoạt động mở đầu cho chuỗi chương trình khoa học - công nghệ trọng điểm của tỉnh, đồng thời đánh dấu việc Gia Lai chính thức chọn năm 2026 là Năm lượng tử Gia Lai.

Theo ban tổ chức, việc lựa chọn chủ đề này thể hiện định hướng chủ động tiếp cận các công nghệ chiến lược, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tăng cường kết nối với cộng đồng khoa học trong nước cũng như quốc tế.

Cuộc thi tính toán lượng tử hướng đến xây dựng môi trường liên ngành để các tài năng trẻ nghiên cứu, phát triển các giải pháp ứng dụng công nghệ lượng tử nhằm giải quyết những bài toán thực tiễn. Đây cũng là diễn đàn kết nối các nhà khoa học, doanh nghiệp, nhà đầu tư và thế hệ trẻ, góp phần thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển bền vững.