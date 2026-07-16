Gia Lai sẽ đón hàng nghìn chuyên gia công nghệ trong Năm Lượng tử 2026

Chiều 16.7, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức họp báo công bố Năm Lượng tử Gia Lai 2026, chuỗi sự kiện khoa học - công nghệ quy mô quốc tế diễn ra từ tháng 1 đến tháng 12.2026.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, công nghệ lượng tử đang được xem là một trong những nền tảng công nghệ chiến lược, có khả năng tạo ra bước đột phá trong nhiều lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo (AI), an ninh mạng, tài chính, y tế, logistics, năng lượng, vật liệu mới và tối ưu hóa hệ thống quy mô lớn.

Nhiều quốc gia như Mỹ, Canada, Nhật Bản, Trung Quốc và các nước thuộc Liên minh châu Âu đã đầu tư hàng tỉ USD phát triển công nghệ lượng tử. Đồng thời, các tập đoàn công nghệ lớn như IBM, Google, Microsoft, NVIDIA cũng đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển hạ tầng và đào tạo nguồn nhân lực, đưa công nghệ lượng tử từ giai đoạn nghiên cứu sang ứng dụng và thương mại hóa.

Gia Lai tổ chức họp báo công bố Năm Lượng tử Gia Lai 2026 ẢNH: ĐỨC NHẬT

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh Gia Lai phối hợp với Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC), Mạng lưới đổi mới sáng tạo và chuyên gia công nghệ lượng tử Việt Nam (VNQuantum), Trung tâm Quốc tế khoa học và giáo dục liên ngành (ICISE), Viện Lượng tử mở cùng nhiều đối tác trong và ngoài nước tổ chức Năm Lượng tử Gia Lai 2026.

Chuỗi sự kiện gồm 4 hợp phần chính: khoa học, công nghệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và giáo dục - đào tạo. Chương trình dự kiến quy tụ các nhà khoa học, chuyên gia, doanh nghiệp, quỹ đầu tư, startup, trường đại học và tài năng trẻ đến từ Việt Nam cùng nhiều quốc gia trên thế giới.

Theo ban tổ chức, chương trình hướng đến thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng và thương mại hóa công nghệ lượng tử; tăng cường kết nối giữa nghiên cứu, đào tạo, đổi mới sáng tạo và đầu tư. Các lĩnh vực ưu tiên gồm nông nghiệp thông minh, logistics, quản lý tài nguyên, môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, năng lượng và an toàn dữ liệu.

Năm Lượng tử Gia Lai 2026 sẽ diễn ra chuỗi sự kiện quốc tế cùng cuộc thi Hackathon quốc tế về tính toán lượng tử vì mục tiêu phát triển xã hội. Ban tổ chức kỳ vọng đây sẽ trở thành một trong những sự kiện công nghệ tiêu biểu của Việt Nam trong năm 2026, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên bản đồ công nghệ lượng tử toàn cầu.