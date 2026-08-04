Sau sắp xếp trường lớp, Lâm Đồng giảm hơn 1.800 cán bộ, nhân viên

Ngày 4.8, tại Hội nghị giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Sở VH-TT-DL cùng Hội Nhà báo tỉnh tổ chức, lãnh đạo Sở GD-ĐT Lâm Đồng thông tin, việc sắp xếp mạng lưới trường học không chỉ nhằm tinh gọn đầu mối, giảm số lượng cơ sở giáo dục mà quan trọng hơn là tổ chức lại hệ thống theo hướng hợp lý, phù hợp điều kiện từng địa bàn, tập trung nguồn lực và nâng cao chất lượng giáo dục. Việc sắp xếp trường lớp ảnh hưởng đến 1.453 trường phổ thông công lập.

Hội nghị giao ban báo chí tổ chức chiều ngày 4.8 ẢNH: LÂM VIÊN

Sau sắp xếp trường lớp giảm 1.811 cán bộ, nhân viên

Theo ông Lương Văn Hà, Phó giám đốc Sở GD-ĐT Lâm Đồng, sau khi sắp xếp, tổ chức lại mạng lưới trường học, toàn tỉnh dự kiến giảm khoảng 1.811 cán bộ quản lý và nhân viên, trong đó có 1.067 cán bộ quản lý và 744 nhân viên.

Ông Lương Văn Hà, Phó giám đốc Sở GD-ĐT Lâm Đồng, thông tin sau khi sắp xếp, tổ chức lại mạng lưới trường học, toàn tỉnh dự kiến giảm khoảng 1.811 cán bộ quản lý và nhân viên ẢNH: LÂM VIÊN

Đối với số cán bộ quản lý, nhân viên không được bố trí sau sắp xếp trường lớp, Sở phối hợp UBND các xã, phường, đặc khu triển khai phương án bố trí nhân sự tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập theo hướng dẫn của UBND tỉnh và các quy định của Trung ương.

Sở yêu cầu xuyên suốt trong quá trình sắp xếp tổ chức lại mạng lưới trường học không làm gián đoạn việc dạy và học, ảnh hưởng đến quyền học tập của học sinh. Việc chuyển giao, tổ chức lại hoạt động phải được thực hiện đồng bộ, bảo đảm chương trình giáo dục được triển khai liên tục.

Không để thiếu phòng học, thiết bị trước ngày khai giảng

Cùng với việc sắp xếp trường lớp, ngành giáo dục Lâm Đồng đang tập trung rà soát các điều kiện phục vụ năm học 2026 - 2027, từ phòng học, phòng học bộ môn, bàn ghế, bảng, điện, nước sạch, internet, nhà vệ sinh đến thiết bị dạy học tối thiểu và các công trình phụ trợ.

Những hạng mục xuống cấp, hư hỏng được yêu cầu sửa chữa, bảo đảm an toàn cho giáo viên và học sinh. Các trường cũng phải rà soát, bổ sung những thiết bị, đồ dùng còn thiếu như sách giáo khoa, thiết bị thí nghiệm, đồ dùng dạy học và thiết bị công nghệ thông tin.

Năm học 2026-2027 tỉnh Lâm Đồng đưa Trường tiểu học- THCS Xuân Hương đi vào hoạt động ẢNH: LÂM VIÊN

Đặc biệt, đối với các trường đang thực hiện dự án sửa chữa, cải tạo, nâng cấp hoặc xây mới, Sở GD-ĐT yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành trước ngày 15.8.2026. Trong trường hợp công trình không thể hoàn thành trước ngày 15.8, nhà trường và chủ đầu tư phải xây dựng phương án tổ chức dạy học phù hợp, ưu tiên bố trí phòng học cho học sinh

Trong năm 2026, Sở GD-ĐT Lâm Đồng đã bố trí 36 tỉ đồng để duy tu, bảo dưỡng công trình trường học và mua sắm, thay thế các thiết bị cũ tại các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở.

Ưu tiên sách giáo khoa đến vùng sâu, vùng xa

Một trong những nhiệm vụ được ngành giáo dục Lâm Đồng đặc biệt lưu ý trước thềm năm học mới là bảo đảm không để học sinh thiếu sách giáo khoa khi khai giảng.

Sở GD-ĐT Lâm Đồng phối hợp các đơn vị cung ứng, phát hành sách giáo khoa theo từng địa bàn. Trong đó, sách được ưu tiên vận chuyển đến vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và những địa bàn có điều kiện giao thông khó khăn.

Sở GD-ĐT Lâm Đồng phối hợp các đơn vị cung ứng, phát hành sách giáo khoa theo từng địa bàn ẢNH: LÂM VIÊN

Theo kế hoạch, sách giáo khoa phải được cung ứng đầy đủ về số lượng, chủng loại đến các địa phương trước ngày 15.8.2026, tạo điều kiện để các trường, phụ huynh và học sinh chủ động chuẩn bị cho năm học 2026 - 2027.

Ông Lương Văn Hà cho biết thêm, Sở GD-ĐT cũng yêu cầu UBND các xã, phường, đặc khu, Công ty CP Sách và Thiết bị giáo dục Miền Nam cùng các cơ sở giáo dục phối hợp xây dựng phương án vận chuyển, phân phối sách đến từng địa bàn. Các đơn vị phải niêm yết, bán đúng giá, không bán kèm hoặc ép buộc mua tài liệu tham khảo; đồng thời công khai danh mục sách giáo khoa được sử dụng trong năm học để phụ huynh thuận tiện theo dõi.

Ngành giáo dục cũng lưu ý việc hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo và học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhằm bảo đảm không học sinh nào vì khó khăn kinh tế mà thiếu sách trong ngày khai giảng.

Bên cạnh đó, các trường được khuyến khích xây dựng tủ sách dùng chung, thư viện sách giáo khoa, tổ chức trao tặng, trao đổi sách giữa các khóa học để tận dụng nguồn sách, giảm chi phí cho phụ huynh.