Sáp nhập trường học, trường đạt chuẩn quốc gia còn được công nhận không?

Vừa qua, Bộ GD-ĐT đã ban hành Thông tư số 57/2026/TT-BGDĐT Quy định về bảo đảm chất lượng giáo dục đối với cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên; công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non và trường phổ thông. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 7.7.2026.

Nội dung bảo đảm chất lượng giáo dục được quy định ở điều 7 của thông tư. Cơ sở giáo dục thực hiện bảo đảm chất lượng giáo dục theo các lĩnh vực chủ yếu của hoạt động bảo đảm chất lượng giáo dục sau đây:

Quản trị cơ sở giáo dục và tổ chức thực hiện hoạt động bảo đảm chất lượng giáo dục;

Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, giáo viên và nhân sự hỗ trợ;

Thực hiện chương trình giáo dục, đổi mới phương pháp giáo dục, hỗ trợ người học và nâng cao chất lượng giáo dục;

Bảo đảm các điều kiện giáo dục, môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh và tăng cường sự phối hợp với gia đình, cộng đồng và tổ chức liên quan.

Niềm vui của các em học sinh Trường THCS Mạc Đĩnh Chi, phường Tân Hòa, TP.HCM - trường đạt chuẩn quốc gia trong ngày khánh thành trường 22.4.2025 ẢNH: THÚY HẰNG

Việc công nhận đạt chuẩn quốc gia thế nào với trường sau sáp nhập, chia, tách, tổ chức lại?

Điều khoản chuyển tiếp của Thông tư số 57/2026/TT-BGDĐT cho biết:

Các trường thuộc đối tượng công nhận đạt chuẩn quốc gia theo quy định tại khoản 3 điều 1 của thông tư này đã được cơ quan có thẩm quyền thông báo chấp nhận hồ sơ đăng ký đánh giá ngoài để công nhận trường đạt chuẩn quốc gia trước ngày thông tư này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thực hiện các bước còn lại của quy trình công nhận trường đạt chuẩn quốc gia cho đến khi hoàn thành quy trình theo quy định tại Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT, Thông tư số 18/2018/TТ- BGDĐT, Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT và Thông tư số 22/2024/TT-BGDĐT.

Bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non, trường phổ thông được cấp trước ngày thông tư này có hiệu lực thi hành tiếp tục có giá trị đến hết thời hạn ghi trên bằng công nhận.

Cơ sở giáo dục thực hiện rà soát, cập nhật thông tin, dữ liệu, kết quả tự đánh giá và kết quả cải tiến chất lượng giáo dục của các năm học trước để phục vụ hoạt động tự đánh giá, theo dõi, thẩm định và xem xét công nhận trường đạt chuẩn quốc gia theo quy định.

Học sinh Trường tiểu học Hùng Vương, phường Tân Hòa, TP.HCM - trong cụm trường đạt chuẩn quốc gia cùng khánh thành hôm 22.4.2025 ẢNH: THÚY HẰNG

Đối với trường mầm non, trường phổ thông được sáp nhập, hợp nhất, chia, tách hoặc tổ chức lại sau ngày thông tư này có hiệu lực thi hành (sau ngày 7.7.2026), việc công nhận đạt chuẩn quốc gia được thực hiện đối với cơ sở giáo dục sau tổ chức lại theo quy định sau đây:

Trường hợp chỉ thay đổi tên gọi, không làm thay đổi cấp học và các điều kiện chủ yếu bảo đảm chất lượng giáo dục, kết quả công nhận được bảo lưu đến hết thời hạn ghi trên bằng công nhận;

Trường hợp tất cả các cơ sở giáo dục tham gia sáp nhập, hợp nhất đều có bằng công nhận còn thời hạn, cơ sở giáo dục sau sáp nhập, hợp nhất được bảo lưu kết quả công nhận theo mức thấp nhất, trong thời hạn còn lại dài nhất của các bằng đã cấp nhưng không quá 24 tháng kể từ ngày quyết định sáp nhập, hợp nhất có hiệu lực hoặc đến khi được công nhận lại, tùy thời điểm nào đến trước;

Các trường hợp còn lại, kết quả công nhận, dữ liệu, hồ sơ và minh chứng của cơ sở giáo dục trước khi tổ chức lại được kế thừa để phục vụ tự đánh giá, thẩm định. Việc xem xét công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục sau tổ chức lại được thực hiện sau ít nhất 18 tháng kể từ ngày quyết định tổ chức lại có hiệu lực.

Trường được xem xét công nhận đạt chuẩn quốc gia khi đáp ứng đồng thời các yêu cầu sau: Có ít nhất một khóa trẻ em hoàn thành chương trình giáo dục ở độ tuổi cao nhất mà trường tổ chức hoặc một khóa học sinh hoàn thành chương trình cấp học tương ứng; đối với trường phổ thông có nhiều cấp học, có ít nhất một khóa học sinh hoàn thành chương trình của cấp học cao nhất;

Có dữ liệu tự đánh giá, kết quả thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng và dữ liệu phục vụ theo dõi, cải tiến chất lượng của ít nhất 3 năm học liên tiếp trước thời điểm xem xét công nhận; đối với trường được thành lập trên cơ sở sáp nhập, hợp nhất, chia, tách hoặc thay đổi cấu trúc cấp học, dữ liệu được xác định trên cơ sở dữ liệu của trường sau tổ chức lại và dữ liệu được kế thừa theo quy định tại khoản 5 điều 27 của thông tư này;

Đạt mức thực hiện hoạt động bảo đảm chất lượng giáo dục theo quy định tại thông tư này;

Đáp ứng các yêu cầu về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, an toàn trường học và các điều kiện khác theo quy định của pháp luật đối với mức độ công nhận tương ứng.



