Lâm Đồng kỳ vọng phát triển khoa học, công nghệ từ liên kết '3 nhà'

Những bài toán ưu tiên của tỉnh Lâm Đồng

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Nguyễn Ngọc Phúc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cho biết Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị đã xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá quan trọng hàng đầu; là động lực chính để phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Các đại biểu bàn giải pháp liên kết nhà nước - nhà trường - doanh nghiệp ẢNH: TRƯỜNG NGUYÊN

Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu này, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo không thể tiếp tục phát triển theo cách riêng lẻ, phân tán. Vì vậy, việc thiết lập cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa nhà nước - nhà trường - doanh nghiệp trở thành yêu cầu cấp thiết.



"Doanh nghiệp đặt bài toán; nhà trường và nhà khoa học giải bài toán; nhà nước tạo cơ chế, kết nối nguồn lực, hỗ trợ kinh phí và thúc đẩy ứng dụng, thương mại hóa kết quả", ông Phúc khẳng định.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng, kế hoạch giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh Lâm Đồng đề ra nhiều mục tiêu và lộ trình thực hiện. Trong đó, giai đoạn 2026 - 2027, tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ triển khai ít nhất 20 nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng, thử nghiệm và chuyển giao công nghệ. Hỗ trợ ký kết, thực hiện 20 hợp đồng nghiên cứu, phát triển, chuyển giao công nghệ và thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Hỗ trợ ít nhất 30 doanh nghiệp đổi mới công nghệ. Hình thành ít nhất 3 mô hình hợp tác điển hình giữa nhà nước - nhà trường - doanh nghiệp trong những lĩnh vực ưu tiên của tỉnh.

Ông Nguyễn Ngọc Phúc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, phát biểu tại hội thảo ẢNH: TRƯỜNG NGUYÊN

Trước mắt, tỉnh Lâm Đồng ưu tiên 5 bài toán lớn gồm: nghiên cứu và ứng dụng công nghệ trong sản xuất nông nghiệp thông minh; phát triển công nghệ bảo quản sau thu hoạch, chế biến sâu để nâng cao giá trị nông sản; thúc đẩy kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn; phát triển du lịch thông minh.

"Cơ chế phối hợp nhà nước - nhà trường - doanh nghiệp sẽ trở thành động lực quan trọng để địa phương phát triển nhanh, xanh, bền vững và có năng lực cạnh tranh cao hơn trong giai đoạn mới", Phó chủ tịch tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh.

Gợi mở nhiều hướng liên kết "3 nhà"

Nhiều chuyên gia, nhà khoa học, các đơn vị nghiên cứu, nhà doanh nghiệp đã đóng góp tham luận tại hội thảo.

Đại biểu tham dự hội thảo ẢNH: TRƯỜNG NGUYÊN

Theo TS Hà Thúc Viên, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Việt Đức, để có thể tạo ra sự liên kết "3 nhà", mỗi bên đều phải xác định rõ vai trò của mình. Trong đó nhà nước sẽ định hướng - đặt hàng (bố trí đầu mối, kinh phí, công bố bài toán ưu tiên); nhà trường nghiên cứu - đào tạo (chịu trách nhiệm khoa học, đào tạo nhân lực); doanh nghiệp sẽ đầu tư - thương mại hóa (dữ liệu, nơi thử nghiệm, đồng tài trợ).

TS Hà Thúc Viên, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Việt Đức, phát biểu tại hội thảo ẢNH: TRƯỜNG NGUYÊN

Mô hình liên kết này sẽ theo 5 bước: tỉnh công bố bài toán - ba bên đồng thiết kế và thống nhất KPI - thí điểm quy mô nhỏ - đánh giá độc lập - quyết định. "Nhà nước tạo cơ chế thuận lợi, nhà trường tập trung nghiên cứu và doanh nghiệp đóng vai trò đầu tư trọng điểm. Chỉ có như thế sự liên kết mới đạt hiệu quả cao", TS Hà Thúc Viên trình bày.

Còn TS Trần Nhật Thiện, Trưởng phòng KHCN và HTQT Trường ĐH Đà Lạt, đề xuất 5 giải pháp liên kết "nhà nước - nhà trường - doanh nghiệp" nhằm nâng cao chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII).

Mô hình robot tên Yanshee của Trường ĐH Đà Lạt trưng bày tại hội thảo. Robot này có thể chuyển động mô phỏng động tác của con người, nghe và làm theo khẩu lệnh, nhảy múa, đánh võ, đá bóng ẢNH: TRƯỜNG NGUYÊN

Cụ thể, TS Trần Nhật Thiện đề xuất thành lập quỹ đổi mới sáng tạo theo cơ chế đồng tài trợ; xây dựng mô hình thương mại hóa tài sản trí tuệ; đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cao theo chuẩn doanh nghiệp; tăng cường phối hợp giữa "3 nhà" trong triển khai các dự án chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn; đồng thời thiết lập cơ chế chia sẻ nhanh thông tin về hợp tác quốc tế trong nghiên cứu giữa nhà nước - nhà trường - doanh nghiệp.