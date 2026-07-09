Trường ĐH Đà Lạt công bố điểm sàn 2026: Các ngành sư phạm cao nhất

Theo công bố, trong 41 ngành đào tạo chính quy của Trường ĐH Đà Lạt (Lâm Đồng), các ngành thuộc khối sư phạm có mức điểm sàn cao nhất. Bốn ngành cùng có mức sàn 21 điểm theo kết quả thi THPT là: sư phạm toán học, sư phạm ngữ văn, sư phạm tiếng Anh và giáo dục tiểu học. Các ngành này không xét điểm học bạ, trong khi điểm đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức đạt từ 675.

Không gian xanh ở Trường ĐH Đà Lạt ẢNH: BÁ DUY

Nhóm ngành kỹ thuật - công nghệ có điểm sàn phổ biến từ 17 đến 18. Các ngành như công nghệ thông tin, kỹ thuật điện tử viễn thông, công nghệ kỹ thuật môi trường, quản trị kinh doanh, kế toán… dao động từ 17 điểm (thi tốt nghiệp THPT) hoặc 560 điểm (đánh giá năng lực).

Các ngành Việt Nam học, quốc tế học, văn hóa học, xã hội học… có mức điểm sàn từ 16 theo kết quả thi tốt nghiệp THPT, hoặc từ 530 điểm đối với thí sinh dùng điểm kỳ thi đánh giá năng lực.

Điểm sàn cụ thể của 41 ngành đào tạo như sau:

Điểm sàn 2026 các ngành Trường ĐH Đà Lạt ẢNH: T.X

Mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển như trên là tổng điểm 3 môn trong tổ hợp môn đăng ký xét tuyển, không nhân hệ số, đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng (nếu thí sinh được hưởng chính sách ưu tiên khu vực và đối tượng theo điều 7 của Quy chế tuyển sinh của Bộ GD-ĐT).

Điểm sàn trên không phân biệt giữa các tổ hợp môn, không phân biệt giữa thí sinh học theo chương trình giáo dục phổ thông 2006 và 2018.

Thí sinh xét tuyển vào lĩnh vực pháp luật sử dụng phương thức học bạ THPT phải đạt ngưỡng đầu vào theo kết quả thi THPT theo thông báo của Bộ GD-ĐT. Kết quả trung bình chung học tập được đánh giá mức tốt (học lực xếp loại từ giỏi trở lên) cả năm lớp 12 và tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp xét tuyển đạt 18 điểm trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT (điểm thi tốt nghiệp trung học nghề) từ 8,5 trở lên.

Đối với ngành ngôn ngữ Anh và sư phạm tiếng Anh, điểm thi THPT môn tiếng Anh phải đạt từ 6 điểm trở lên. Kết quả học tập cả năm lớp 10, 11, 12 môn tiếng Anh phải đạt từ 7 điểm trở lên.

Thư viện Trường ĐH Đà Lạt ẢNH: BÁ DUY

Ngành kỹ thuật hạt nhân, điểm thi THPT môn toán và môn vật lý mỗi môn phải đạt từ 6,5 điểm trở lên; điểm học bạ THPT, trung bình chung kết quả học tập cả năm lớp 10, 11, 12 môn toán và vật lý đạt từ 8 điểm trở lên.

Điểm thi thành phần của toán học và tư duy khoa học (Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội) phải đạt từ 190 điểm trở lên theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM; điểm thi thành phần của tư duy định lượng (toán và xử lý số liệu) và khoa học (vật lý, hóa học, sinh học, lịch sử, địa lý) phải đạt từ 30 điểm trở lên theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội.

Thời gian thí sinh đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng trực tuyến trên hệ thống từ ngày 2.7 đến trước 17 giờ ngày 14.7.

Nhà trường cũng công bố đường dây nóng tư vấn, hỗ trợ thí sinh: điện thoại: 0263.3555060. Website: www.dlu.edu.vn; Email: phongquanlydaotao@dlu.edu.vn; fanpage: https://www.facebook.com/DalatUni.

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