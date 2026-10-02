Gia Lai thanh tra việc giao đất, giao rừng ở xã Sró

Ngày 2.10, Thanh tra tỉnh Gia Lai cho biết sẽ thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp và việc giao đất, giao rừng cho hộ dân trên địa bàn xã Sró.

Thời kỳ thanh tra từ năm 2020 đến tháng 9.2026. Đoàn thanh tra cũng có thể xem xét những vấn đề phát sinh trước hoặc sau thời kỳ này nếu có liên quan. Thời hạn thanh tra là 45 ngày, kể từ ngày công bố quyết định.

Quyết định thanh tra được thực hiện theo văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Gia Lai, giao Thanh tra tỉnh làm rõ các nội dung liên quan đến đất lâm nghiệp tại xã Sró.

Đường lên khu vực núi nơi người dân đăng ký trồng rừng ở xã Sró ẢNH: TRẦN HIẾU

Trước đó, Báo Thanh Niên phản ánh 2 người dân tộc thiểu số Ba Na ở xã Sró bất ngờ khi biết mình có đơn xin đăng ký trồng rừng với diện tích hàng chục ha. Điều đáng chú ý, những người này cho biết họ chưa từng biết đến lá đơn.

Sau phản ánh, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan thanh tra, làm rõ vụ việc và tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xử lý theo quy định.

Cùng thời điểm, Sở Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu Chi cục Quản lý đất đai và Chi cục Kiểm lâm xác minh, báo cáo kết quả và đề xuất hướng xử lý.

Ông Trần Văn Cửu, Bí thư Đảng ủy xã Sró, cho biết Thường trực Đảng ủy xã đã họp và yêu cầu các đơn vị liên quan báo cáo vụ việc.

Theo lãnh đạo xã Sró, khu vực đất nói trên được quy hoạch trồng rừng, chủ yếu là cây keo, với thời gian giao đất 21 năm.

UBND xã đã chỉ đạo dừng việc xử lý, thẩm định hoặc trình cấp có thẩm quyền đối với các hồ sơ liên quan, đồng thời rà soát hiện trạng đất.

Nếu các vị trí phù hợp quy hoạch và đủ điều kiện pháp lý, UBND xã sẽ thông báo rộng rãi để người dân có nhu cầu đăng ký.

Việc thanh tra nhằm làm rõ quá trình quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp, giao đất, giao rừng cho hộ dân tại xã Sró và các nội dung liên quan theo chỉ đạo của UBND tỉnh Gia Lai.