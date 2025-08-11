Nhiều trang giả mạo giải chạy "Răng hàm mặt Run"

Theo lãnh đạo Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương TP.HCM, giải chạy "Răng hàm mặt Run" do bệnh viện tổ chức năm 2025 đã kết thúc; mùa giải năm 2026 dự kiến diễn ra vào 15 - 16.5.2026.

Tuy nhiên, ngay sau khi giải kết thúc gần đây, thì xuất hiện một số fanpage, tài khoản Facebook giả mạo giải chạy này, mạo danh Ban tổ chức để nhắn tin, mời đăng ký và yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, đóng phí.

Những trang giả mạo giải chạy "Răng hàm mặt Run" của Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương TP.HCM ẢNH: BVCC

Các trang giả mạo đã tự ý lấy, đăng những hình ảnh, nội dung bài viết về giải chạy mà Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương TP.HCM đăng trên trang fanpage giải chạy của bệnh viện.

Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương TP.HCM cho biết, khi bệnh viện thông tin đã gửi báo cáo về việc bị giả mạo nói trên đến Facebook, thì có trang giả mạo lập tức thay đổi links để không bị report.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương TP.HCM, 2 kênh truyền thông chính thức của giải chạy do bệnh viện tổ chức là: website: https://www.rhm.run và fanpage: https://www.facebook.com/rhm.run.

Chỉ tổ chức giải chạy trực tiếp (onsite), không tổ chức giải chạy, đi bộ trực tuyến (online).

Bệnh viện không gửi tin nhắn riêng yêu cầu chuyển tiền hoặc thông tin cá nhân ngoài kênh chính thức.

Trang chính thống về giải chạy "Răng hàm mặt Run" do Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương TP.HCM tổ chức

ẢNH: BVCC

Giải chạy gây quỹ giúp bệnh nhi

Răng hàm mặt Run - RHM Run 2025 - giải chạy cộng đồng được khởi xướng và tổ chức bởi Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương TP.HCM, với mục đích gây quỹ cho các trẻ bị dị tật khe hở môi - vòm miệng.

Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương TP.HCM mỗi năm tiếp nhận điều trị hàng ngàn bệnh nhi dị tật vùng hàm mặt. Sau khi phẫu thuật thành công, người bệnh cần thời gian dài phục hồi chức năng ăn, nói, phát âm, và cả niềm tin vào cuộc sống. Không phải gia đình nào cũng đủ khả năng chi trả cho việc điều trị kéo dài và phức tạp. Từ thực tế đó, RHM Run ra đời như một nhịp cầu kết nối giữa y tế và cộng đồng, để lan tỏa yêu thương.

Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương TP.HCM phối hợp chuyên gia Canada, đánh giá sau phẫu thuật điều trị khe hở môi - vòm miệng cho bệnh nhi ẢNH: BVCC

RHM Run 2025 không chỉ là một giải chạy, mà còn là một hoạt động ý nghĩa cho ngành răng hàm mặt. Đây là một sự kiện chính thống do bệnh viện chuyên khoa đầu ngành về răng hàm mặt trực thuộc Bộ Y tế tổ chức. Giải chạy kết nối bác sĩ, bệnh nhân, người dân và người yêu thể thao, là một hành trình lan tỏa lòng nhân ái.

Về vấn đề này, tiến sĩ - bác sĩ chuyên khoa II Lê Trung Chánh, Giám đốc Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương TP.HCM, Trưởng ban Tổ chức RHM Run 2025, chia sẻ: "Chúng tôi tổ chức giải chạy này không chỉ để vận động gây quỹ, mà còn để lan tỏa tinh thần yêu thương và sẻ chia. Chúng tôi mong muốn mỗi người tham gia sẽ là một đại sứ mang lại nụ cười, không chỉ trên gương mặt, mà trong cuộc đời của các em nhỏ".