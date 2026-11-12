Giá mua USD của Ngân hàng Nhà nước cao hơn ngân hàng thương mại

Trong ngày 12.11, Vietcombank tăng giá USD thêm 30 đồng, mua vào lên 25.460 - 25.490 đồng, bán ra 25.870 đồng. ACB mua vào 25.470 - 25.500 đồng, bán ra 25.860 đồng… Trong khi đó, tỷ giá ngoại tệ ngày 12.11 được Cục Quản lý ngoại hối NHNN đưa ra là 25.500 đồng chiều mua vào, bán ra 26.854 đồng. Giá mua USD của các ngân hàng thương mại hiện thấp hơn giá mua của NHNN từ 30 - 40 đồng. So với đầu tuần, các ngân hàng thương mại đã tăng 170 đồng/USD. Sự đảo chiều tăng giá sau đà giảm giá hơn 2% so xuất hiện sau khi NHNN công bố thực hiện thực hiện mua ngoại tệ giao ngay vào thứ hai và thứ tư hằng tuần. Tỷ giá mua can thiệp được NHNN ấn định ở mức 25.500 đồng/USD.

Ngân hàng tiếp tục tăng giá USD ẢNH: ĐỘC LẬP

Dù vậy, nhà điều hành hiện chưa thực hiện mua ngoại tệ giao ngay khi tỷ giá giao dịch trên thị trường liên ngân hàng tăng trở lại ở mức cao hơn giá mua vào của NHNN. Ngày 12.11, các ngân hàng giao dịch ngoại tệ trên thị trường liên ngân hàng ở mức 25.680 - 25.685 đồng/USD, cao hơn mức giá mua vào của NHNN 180 - 185 đồng/USD.

Lãi suất USD trên thị trường liên ngân hàng giảm nhẹ 0,01 - 0,07%/năm so với trước đó. Lãi suất bình quân kỳ hạn qua đêm ở mức 3,85%/năm, 1 tuần 3,9%/năm, 2 tuần 3,92%/năm, 1 tháng 4,01%/năm, 3 tháng 4,16%/năm… So với mức cao nhất trong năm, lãi suất USD đã giảm từ 0,4 - 0,51%/năm tùy theo kỳ hạn.

Giá USD trên thị trường thế giới tăng mạnh, chỉ số USD-Index lên 102,9 điểm. Đồng bạc xanh chạm đỉnh 19 tháng trước những kỳ vọng của thị trường về việc Mỹ tăng lãi suất USD sau khi một số thông tin kinh tế được công bố. Lạm phát của Mỹ tăng lên khiến thị trường tăng mức dự báo Cục Dự trữ liên bang Mỹ sẽ tăng lãi suất vào tháng 12 tới.