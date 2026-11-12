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    Giá USD hôm nay 12.11.2026: Chênh lệch giá mua và bán gần 400 đồng

    Thanh Xuân
    Thanh Xuân
    Giá mua và bán USD của các ngân hàng tiếp tục tăng lên, khiến chênh lệch giữa giá mua - bán lên 400 đồng/USD.

    Các ngân hàng tăng giá USD đưa mức chênh lệch giữa giá mua và bán USD khoảng 400 đồng/USD. Vietcombank mua vào 25.430 - 25.460 đồng, bán ra 25.840 đồng. ACB mua vào 25.440 - 25.470 đồng, bán ra 25.830 đồng. Vietinbank mua vào 25.295 đồng, bán ra 25.835 đồng...

    Giá USD hôm nay 12.11.2026: Chênh lệch giá mua và bán gần 400 đồng- Ảnh 1.

    Giá USD tăng lên

    ẢNH: NGỌC THẮNG

    Giá USD trên thị trường thế giới giảm nhẹ, chỉ số USD-Index mất 0,03 điểm sau mức tăng mạnh trước đó, xuống 102,91 điểm. Thị trường vẫn tập trung vào khả năng tăng lãi suất mạnh hơn tại cuộc họp của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) vào ngày 8 - 9 tháng 12. Các đánh giá thị trường tương lai hôm thứ tư cho thấy, xác suất tăng 25 điểm cơ bản là khoảng 87,1% và xác suất tăng 50 điểm cơ bản là 12,9%, khiến cho việc thắt chặt chính sách tiền tệ hơn nữa về cơ bản đã được phản ánh đầy đủ vào giá. 

    USD tăng giá so với các ngoại tệ khác khi khả năng ngày càng gia tăng rằng Fed sẽ tăng lãi suất bởi số liệu lạm phát Mỹ cao hơn dự báo cũng như những phát biểu mang quan điểm cứng rắn của các nhà hoạch định chính sách. Theo công cụ FedWatch của CME, giới giao dịch đã nâng xác suất Fed tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản trong tháng 12 lên 87%, so với mức khoảng 70% cách đây một tháng. Động thái này diễn ra sau khi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ trong tháng 10 tăng cao hơn dự báo tháng thứ ba liên tiếp. Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm chuẩn đã vượt quá 5% trong thời gian ngắn khi các nhà đầu tư phản ứng với số liệu lạm phát.

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