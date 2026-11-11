Giá USD hôm nay 11.11.2026: Tăng vọt sau nhiều ngày sụt giảm

Sáng 11.11, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm giữa VND với USD ở mức 25.611 đồng, tăng 11 đồng so với hôm qua. Đồng loạt, giá USD tại Ngân hàng Vietcombank tăng 80 đồng sau một ngày, đưa chiều mua chuyển khoản đạt 25.420 đồng, bán ra lên 25.800 đồng; BIDV cũng tăng tương tự khi mua vào lên 25.420 đồng và bán ra 25.800 đồng. Dù vậy, giá bán USD tại các ngân hàng thương mại vẫn ở dưới ngưỡng 26.000 đồng. Giá USD trong ngân hàng bật tăng cao sau khi Ngân hàng Nhà nước công bố phương án mua USD giao ngay với tỷ giá 25.500 đồng/USD, dự kiến triển khai từ ngày 11.11.

Ngược với USD, nhiều ngoại tệ khác quay đầu đi xuống như giá euro tại Vietcombank giảm 44 đồng so với hôm qua khi mua vào xuống 28.142 đồng, bán ra còn 29.331 đồng; bảng Anh giảm 115 đồng, đưa chiều mua còn 33.642 đồng và bán ra 34.721 đồng; yen Nhật cũng giảm 0,27 đồng khi mua vào 156,84 đồng và bán ra còn 165,97 đồng...

Giá USD sáng 11.11 trong ngân hàng bật tăng mạnh ẢNH: NGỌC THẮNG

Trên thị trường thế giới, giá USD cũng bật tăng trở lại. Chỉ số USD-Index đạt 102,26 điểm, tăng 0,58 điểm so với hôm qua. Cục Thống kê lao động (Bộ Lao động Mỹ) vừa công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 tăng 0,4%, cao hơn dự báo tăng 0,3% của các nhà kinh tế tham gia khảo sát của Reuters trước đó. Điều này làm gia tăng khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ nâng lãi suất trong cuộc họp vào tháng 12. Trước đó vào ngày 10.11, Thống đốc Fed Christopher Waller phát biểu tại London cũng rằng khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 12 là rất cao, đồng thời để ngỏ khả năng tăng lãi suất thêm 0,5 điểm % trong bối cảnh áp lực lạm phát vẫn dai dẳng.

Thậm chí, nhiều nhà đầu tư kỳ vọng mức tăng đến 50 điểm cơ bản (tương ứng 0,5%). Theo công cụ FedWatch của CME, xác suất dự báo lãi suất tăng 0,5% đã nâng lên 10,5% từ mức 0 trước đó. Các nhà giao dịch cũng kỳ vọng lãi suất sẽ tiếp tục tăng ít nhất 0,25 điểm % vào một thời điểm nào đó trong năm tới...