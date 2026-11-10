Giá USD hôm nay 10.11.2026: Giảm mạnh, rời xa mức 26.000 đồng

Sáng 10.11, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm giữa VND với USD ở mức 25.600 đồng, giảm 10 đồng so với hôm qua. Ngay sau đó, giá USD tại Ngân hàng Vietcombank giảm 30 đồng, đưa chiều mua chuyển khoản xuống 25.340 đồng, bán ra 25.720 đồng. Như vậy, giá bán USD đã rời xa ngưỡng 26.000 đồng.

Ngược với USD, nhiều ngoại tệ khác bật tăng trở lại như giá euro tại Vietcombank tăng 133 đồng so với hôm qua khi mua vào 28.185 đồng, bán ra lên 29.375 đồng; bảng Anh cũng tăng 118 đồng, đưa chiều mua lên 33.753 đồng và bán ra đạt 34.836 đồng; yen Nhật cũng tăng nhẹ 0,06 đồng, đưa chiều mua vào 157,09 đồng và bán ra lên 166,24 đồng.

Giá USD sáng 10.11 tiếp tục giảm mạnh ẢNH: NGỌC THẮNG

Ngân hàng Nhà nước vừa công bố phương án mua USD giao ngay với tỷ giá 25.500 đồng/USD, dự kiến triển khai từ ngày 11.11. Giao dịch áp dụng đối với các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài có trạng thái ngoại tệ dương, với khối lượng mua tối đa đủ để đưa trạng thái này về mức cân bằng.

Trên thị trường thế giới, giá USD tiếp tục đà giảm. Chỉ số USD-Index xuống 101,68 điểm, thấp hơn hôm qua 0,53 điểm. Đồng bạc xanh đi xuống sau khi giá dầu lao dốc. Tuy nhiên, các vụ tấn công tàu thuyền gần eo biển Hormuz vẫn khiến thị trường quan ngại về nguồn cung. Nhà đầu tư vẫn đang kỳ vọng cao về việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ nâng lãi suất trong cuối năm. Theo công cụ FedWatch của CME, giới giao dịch hiện dự báo 82,2% khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 12. Điều này phần nào nâng đỡ đà suy yếu của đồng USD.

Trong khi đó, theo số liệu công bố của Bộ Tài chính Nhật Bản hôm qua, nước này đã tiến hành các đợt can thiệp mua yen Nhật trên thị trường ngoại hối, trong đó đợt can thiệp lớn nhất diễn ra ngày 30.7 khi Nhật Bản chi 50,36 tỉ USD để mua đồng yen. Theo một số nhà phân tích quốc tế, quy mô can thiệp rất lớn cho thấy chính phủ Nhật Bản cấp bách muốn ngăn đà giảm của đồng yen.