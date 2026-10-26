Giá USD hôm nay 26.10.2026: Bật tăng cùng euro

Sáng 26.10, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm giữa VND với USD ở mức 25.627 đồng, không thay đổi so với cuối tuần qua. Trong khi đó, giá USD tại các ngân hàng thương mại bật tăng. Cụ thể, Ngân hàng Vietcombank tăng 10 đồng khi mua chuyển khoản lên 25.650 đồng và bán ra 26.030 đồng; Ngân hàng BIDV cũng đưa chiều mua chuyển khoản lên 25.650 đồng và bán ra 26.030 đồng...

Tương tự, giá euro cũng bật tăng như Vietcombank tăng 17 đồng so với cuối tuần qua khi mua vào 28.520 đồng, bán ra lên 29.724 29.707 đồng; yen Nhật tăng 0,04 đồng khi mua vào lên 159,98 đồng và bán ra lên 169,28 đồng. Riêng bảng Anh giảm 23 đồng khi Vietcombank đưa chiều mua vào xuống 34.018 đồng, bán ra 35.109 đồng...

Giá USD sáng 26.10 bật tăng ẢNH: NGỌC THẮNG

Trên thị trường thế giới, giá USD cũng giảm nhẹ sáng đầu tuần. Chỉ số USD-Index xuống 101,65 điểm, giảm 0,1 điểm so với cuối tuần qua. Diễn biến của đồng USD hiện được dẫn dắt bởi sự đan xen giữa các tín hiệu chính sách tiền tệ, căng thẳng địa chính trị và các dữ liệu kinh tế quan trọng. Đồng USD vẫn chịu áp lực giảm lớn khi những phát biểu gần đây từ các quan chức Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cho thấy cơ quan này chưa vội vàng tăng lãi suất, làm suy yếu đáng kể khả năng thắt chặt tiền tệ. Bên cạnh đó, tình hình địa chính trị diễn biến phức tạp với cuộc xung đột leo thang giữa Mỹ và Iran cùng lo ngại Mỹ và Israel chuẩn bị cho một đợt tấn công mới sau bầu cử giữa kỳ đã đè nặng lên các đồng tiền chủ chốt G7. Sự gia tăng bất ổn này thúc đẩy nhà đầu tư tháo chạy khỏi thị trường cổ phiếu để tìm kiếm sự an toàn ở trái phiếu kho bạc Mỹ, kéo lợi suất trái phiếu giảm mạnh.

Ở chiều ngược lại, đồng USD nhận được lực hỗ trợ đan xen từ bức tranh kinh tế nội địa phục hồi tích cực khi số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại Mỹ giảm xuống còn 194.000 đơn, mức thấp nhất trong gần 57 năm, cho thấy thị trường lao động và tình trạng sa thải vẫn đang ở mức rất khả quan... Hiện nhà đầu tư chờ kết quả cuộc họp của Fed diễn ra trong tuần này trong khi hầu hết các dự báo đều cho thấy cơ quan này sẽ giữ nguyên lãi suất trong khi các nhà đầu tư đặt cược khả năng tăng lãi suất vào tháng 12 ở mức khoảng 80%.