Giá USD hôm nay 13.10.2026: Ngân hàng bật tăng mạnh

Sáng 13.10, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm giữa VND với USD ở mức 25.633 đồng, tăng 12 đồng so với hôm qua. Ngay sau đó, giá USD tại các ngân hàng thương mại đồng loạt tăng. Chẳng hạn, Ngân hàng Vietcombank tăng 40 đồng khi chiều mua chuyển khoản 25.700 đồng, bán ra lên 26.110 đồng; Ngân hàng ACB cũng tăng 50 đồng, đưa chiều mua chuyển khoản lên 25.750 đồng và bán ra 26.110 đồng… Riêng giá USD tự do được một số điểm thu đổi ngoại tệ tại TP.HCM mua vào 25.970 đồng và bán ra 26.070 đồng, gần sát giá bán ra của các ngân hàng thương mại.

Giá USD sáng 13.10 trong ngân hàng bật tăng cao ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới duy trì đà tăng. Chỉ số USD-Index đạt 102,55 điểm, tăng 0,33 điểm so với hôm qua. Đồng bạc xanh đứng gần mức cao nhất trong một năm rưỡi khi các nhà đầu tư thận trọng trước xung đột leo thang tại Trung Đông và lạm phát vẫn theo xu hướng đi lên. Giá dầu tăng lên gần mức cao nhất trong hai tuần khi các cuộc tấn công nhằm vào Arab Saudi lấn át tác động từ khả năng nguồn cung dầu bổ sung được đưa ra thị trường, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hoan nghênh việc Nga nối lại xuất khẩu dầu diesel và thỏa thuận ngừng tấn công các mục tiêu năng lượng giữa Nga và Ukraine...

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đã đạt 5,3%, vượt qua mức đỉnh năm 2007 và đạt mức cao nhất trong 24 năm. Lợi suất trái phiếu chính phủ Anh cũng đang tiệm cận mức đỉnh năm 2007 là 5,55%, trong khi Nhật Bản ghi nhận mức cao nhất trong 30 năm.

Tuần này, các nhà đầu tư sẽ theo dõi phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh cùng báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ, tiếp theo là chỉ số giá sản xuất (PPI) và dữ liệu doanh số bán lẻ dự kiến được công bố. Thị trường phần lớn dự báo Fed sẽ giữ nguyên lãi suất vào cuối tháng này, nhưng xác suất tăng lãi suất trước tháng 12 được định giá ở mức 87,7%, theo công cụ FedWatch của CME. Biên bản cuộc họp gần nhất và các phát biểu từ giới chức Fed cho thấy sự đồng thuận về việc cần phải đặt nền kinh tế trong môi trường lãi suất cao để kiểm soát triệt để lạm phát.