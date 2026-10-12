Giá USD hôm nay 12.10.2026: Đứng yên dù euro và yen Nhật tiếp tục đi lùi

Sáng 12.10, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm giữa VND với USD ở mức 25.621 đồng, giảm 8 đồng so với cuối tuần qua. Trong khi đó, tại các ngân hàng thương mại, giá USD không thay đổi. Chẳng hạn, Ngân hàng Vietcombank giữ nguyên chiều mua chuyển khoản 25.690 đồng, bán ra 26.070 đồng như cuối tuần qua; Ngân hàng ACB cũng tiếp tục niêm yết chiều mua chuyển khoản 25.690 đồng và bán ra 26.050 đồng…

Trong khi đó, một số ngoại tệ khác cũng tiếp tục giảm. Cụ thể, tại Vietcombank, giá euro giảm 59 đồng so với cuối tuần trước khi mua vào còn 28.561 đồng, bán ra xuống 29.767 đồng; yen Nhật cũng giảm 0,02 đồng khi mua vào 159,19 đồng, bán ra còn 168,45 đồng. Riêng bảng Anh bật tăng 3 đồng, đưa chiều mua vào lên 33.742 đồng, bán ra 34.824 đồng...

Giá USD sáng 12.10 trong ngân hàng đứng yên ẢNH: NGỌC THẮNG

Trên thị trường thế giới, giá USD quay đầu giảm nhẹ. Chỉ số USD-Index đạt 102,12 điểm, giảm 0,11 điểm so với hôm qua. Dù vậy, đồng USD đã tăng tuần thứ tư liên tiếp, ghi nhận chuỗi tăng dài nhất kể từ tháng 5.2025, khi giá dầu tăng cao và lo ngại lạm phát toàn cầu đè nặng lên các đồng tiền của những nước nhập khẩu năng lượng. Theo các nhà giao dịch, giá dầu tiếp tục là yếu tố hỗ trợ chính cho đồng USD, khi giới đầu tư tìm tới đồng tiền này như nơi trú ẩn giữa bất ổn tại Trung Đông. Hàng loạt chuyên gia tài chính bày tỏ lạc quan về đồng USD, ít nhất trong ngắn hạn.

Phát biểu trên CNBC, bà Sarah Ying, Trưởng bộ phận chiến lược ngoại hối tại CIBC Capital Markets, bộ phận ngân hàng đầu tư của Ngân hàng CIBC (Canada), cho rằng tâm lý tránh rủi ro, lo ngại tài khóa tại châu Âu và nỗi lo gián đoạn nguồn cung qua eo biển Hormuz tiếp tục đẩy nhà đầu tư vào đồng USD, vì có rất ít lựa chọn thay thế. Bà dự báo USD sẽ duy trì sức mạnh trong một giai đoạn dài, cho tới khi giá dầu hạ trở lại. Đồng quan điểm, ông Francesco Pesole, chuyên gia chiến lược tiền tệ tại ngân hàng ING, thị trường trái phiếu toàn cầu và tâm lý chấp nhận rủi ro vẫn mong manh, cùng thông điệp cứng rắn của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) khiến thị trường tin vào đợt tăng lãi suất tháng 12. Vì vậy, ING vẫn nghiêng về kịch bản đồng USD mạnh hơn đôi chút trong ngắn hạn...