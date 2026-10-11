Giá USD hôm nay 11.10.2026: Giảm sâu cùng euro, yen Nhật

Sáng 11.10, giá USD trong nước đồng loạt đi xuống. Chẳng hạn, Ngân hàng Vietcombank mua chuyển khoản 25.690 đồng, bán ra 26.070 đồng, giảm 100 đồng so với cuối tuần trước. Ngân hàng ACB cũng giảm 110 đồng sau một tuần, đưa chiều mua chuyển khoản xuống 25.690 đồng và bán ra 26.050 đồng…

Trong khi đó, một số ngoại tệ khác cũng tiếp tục giảm trong tuần. Cụ thể, tại Vietcombank, giá euro giảm 149 đồng so với cuối tuần trước khi mua vào 28.617 đồng, bán ra xuống 29.826 đồng; bảng Anh giảm 27 đồng, đưa chiều mua vào còn 33.740 đồng, bán ra 34.821 đồng; yen Nhật cũng giảm 1,54 đồng khi mua vào 159,21 đồng, bán ra còn 168,47 đồng...

Giá USD giảm sâu trong tuần cùng euro và yen Nhật ẢNH: NGỌC THẮNG

Ngược lại, giá USD thế giới tiếp tục tăng cao. Chỉ số USD-Index đạt 102,23 điểm, tăng 0,31 điểm so với cuối tuần trước. Đồng bạc xanh lẫn lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ đã liên tục tăng cao trong những ngày đầu tuần và cuối tuần hạ nhiệt một phần. Động lực chính đẩy đồng bạc xanh lên ngưỡng 102 điểm xuất phát từ thông điệp cứng rắn của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed). Biên bản cuộc họp gần nhất và các phát biểu từ giới chức cơ quan này cho thấy sự đồng thuận về việc cần phải đặt nền kinh tế trong môi trường lãi suất cao để kiểm soát triệt để lạm phát.

Hôm 8.10 vừa qua, Chủ tịch Fed chi nhánh St. Louis Alberto Musalem cho biết Ngân hàng Trung ương Mỹ sẽ cần tiếp tục tăng lãi suất để đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2%. Lập trường này đã đẩy lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm vọt lên trên mốc 5,22% - mức cao nhất kể từ năm 2002, qua đó thu hút dòng vốn toàn cầu chảy mạnh vào các tài sản định giá bằng USD. Song song đó, những lo ngại ban đầu về nguy cơ xung đột Mỹ - Iran leo thang đe dọa làm gián đoạn nguồn cung dầu mỏ, làm tăng rủi ro lạm phát, cũng góp phần tạo đà tăng giá cho đồng USD.

Theo công cụ FedWatch của CME, các nhà giao dịch hiện dự báo xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng 10 là 19% và xác suất Fed thực hiện ít nhất một đợt tăng 25 điểm cơ bản trước tháng 12 là 84%. Nếu lãi suất đi lên thông thường sẽ đẩy đồng bạc xanh tăng giá.