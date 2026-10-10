Giá USD hôm nay 10.10.2026: Giảm mạnh trong tuần

Trong tuần qua, các ngân hàng đã giảm giá USD 130 đồng so với đầu tuần, Vietcombank mua vào 25.660 - 25.690 đồng, bán ra 26.070 đồng. ACB mua vào 25.660 - 25.690 đồng, bán ra 26.050 đồng. Vietinbank mua vào 25.629 - 25.694 đồng, bán ra 26.074 đồng… Giá các ngoại tệ khác trong ngân hàng biến động nhưng không nhiều so với đầu tuần. Tại Vietcombank, EUR tăng 10 đồng, mua vào 28.341 - 28.627 đồng, bán ra 29.836 đồng; bảng Anh tăng 80 đồng, mua vào 33.479 - 33.817 đồng, bán ra 34.901 đồng; đô la Úc giảm 20 đồng, mua vào 17.589 - 17.767 đồng, bán ra 18.336 đồng…

Ngân hàng giảm giá USD trong tuần qua ẢNH: ĐỘC LẬP

Trên thị trường thế giới, giá USD tăng nhẹ, chỉ số USD-Index tăng 0,09 điểm, lên 102,23 điểm. Kết quả khảo sát do Đại học Michigan công bố cho thấy, tâm lý người tiêu dùng Mỹ tiếp tục suy giảm trong đầu tháng 10. Chi phí sinh hoạt gia tăng do xung đột tại Trung Đông đã khiến các hộ gia đình có cái nhìn bi quan hơn về triển vọng kinh tế.

Trong những tuần gần đây, lợi suất trái phiếu trên toàn cầu tăng mạnh do kỳ vọng các ngân hàng trung ương tiếp tục nâng lãi suất, cùng với những lo ngại về tình hình tài chính công của các chính phủ. Khả năng Fed tăng lãi suất tại cuộc họp chính sách vào cuối tháng này vẫn ở mức thấp. Theo công cụ CME FedWatch, thị trường đánh giá Fed có thể tăng lãi suất ít nhất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp tháng 10 chỉ ở mức 19,4%, dù các số liệu kinh tế gần đây cho thấy áp lực lạm phát vẫn dai dẳng. Trong khi đó, giới đầu tư đặt cược tới 85,8% khả năng Fed tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 12.

Đồng EUR hướng tới tuần giảm giá thứ năm liên tiếp trong phiên giao dịch ngày thứ sáu, khi đà tăng đầu phiên suy yếu sau khi giá dầu xóa sạch mức giảm trước đó. Tuy nhiên, áp lực bán đồng tiền này đã dịu bớt khi thị trường trái phiếu Pháp, vốn đang chịu nhiều sức ép, dần ổn định trở lại.