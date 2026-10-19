Giá USD hôm nay 19.10.2026: Dậm chân tại chỗ khi yen Nhật bật tăng

Sáng 19.10, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm giữa VND với USD ở mức 25.633 đồng, giảm 4 đồng so với cuối tuần qua. Tuy nhiên, giá USD tại các ngân hàng thương mại đứng yên. Chẳng hạn, Ngân hàng Vietcombank tiếp tục mua chuyển khoản 25.700 đồng và bán ra 26.080 đồng như cuối tuần qua; Ngân hàng ACB cũng duy trì chiều mua chuyển khoản lên 25.700 đồng và bán ra 26.060 đồng…

Trong khi đó, một số ngoại tệ khác quay đầu giảm. Cụ thể tại Vietcombank, giá euro giảm 82 đồng so với cuối tuần qua, đưa chiều mua chuyển khoản xuống 28.600 đồng, bán ra 29.808 đồng; bảng Anh giảm 16 đồng, đưa chiều mua vào còn 33.972 đồng, bán ra xuống 35.045 đồng. Riêng yen Nhật tăng 0,07 đồng khi mua vào lên 159,49 đồng, bán ra 168,77 đồng...

Giá USD sáng 19.10 trong ngân hàng đứng yên ẢNH: NGỌC THẮNG

Trên thị trường thế giới, giá USD giảm nhẹ. Chỉ số USD-Index xuống 101,82 điểm, tăng 0,04 điểm so với hôm qua. Đồng bạc xanh sụt giảm trong những ngày gần đây do sự thay đổi trong kỳ vọng chính sách của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) và tâm lý thị trường. Báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ tháng 9 đều tăng cao so với dự báo, làm dấy lên lo ngại lạm phát dai dẳng và khả năng Fed tiếp tục tăng lãi suất hoặc duy trì mức cao kéo dài. Tuy nhiên, một số phát biểu ôn hòa từ các quan chức Fed (bao gồm đại diện Fed San Francisco và Cleveland) kêu gọi kiên nhẫn theo dõi thêm dữ liệu trước khi ra quyết định đã làm hạ nhiệt kỳ vọng thắt chặt tiền tệ, khiến lợi suất trái phiếu Mỹ giảm. Thị trường vẫn nghiêng về khả năng Fed giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp tháng 10, mặc dù áp lực lạm phát dai dẳng khiến kỳ vọng về một đợt tăng lãi suất nữa trong kỳ họp tháng 12 vẫn ở mức cao.

Tuần này, nhà đầu tư chờ đợi các số liệu về thị trường nhà ở, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hằng tuần và những báo cáo về chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) cùng tâm lý người tiêu dùng để có thêm những tín hiệu quan trọng về khả năng chống chịu của nền kinh tế và áp lực lạm phát trước cuộc họp chính sách tiền tệ của Fed diễn ra trong hai ngày 27 - 28.10.