Giá USD hôm nay 18.10.2026: Giảm nhẹ trong khi euro, bảng Anh tăng cao

Sáng 18.10, giá USD trong nước ghi nhận một tuần tăng nhẹ. Chẳng hạn, Ngân hàng Vietcombank mua chuyển khoản 25.700 đồng và bán ra 26.080 đồng, tăng 10 đồng so với cuối tuần trước; Ngân hàng ACB cũng tăng 10 đồng sau một tuần, đưa chiều mua chuyển khoản lên 25.700 đồng và bán ra 26.060 đồng…

Ngược với đồng USD, một số ngoại tệ khác ghi nhận mức tăng trong tuần. Cụ thể, tại Vietcombank, giá euro tăng 64 đồng so với cuối tuần trước khi mua vào 28.679 đồng, bán ra lên 29.890 đồng; bảng Anh tăng 240 đồng, đưa chiều mua vào lên 33.972 đồng, bán ra 35.061 đồng; yen Nhật cũng tăng 0,23 đồng khi mua vào 159,42 đồng, bán ra lên 168,70 đồng...

Giá USD giảm nhẹ trong tuần khi euro, bảng Anh tăng cao ẢNH: NGỌC THẮNG

Trên thị trường thế giới, giá USD giảm suốt tuần. Chỉ số USD-Index xuống 101,78 điểm, giảm 0,45 điểm so với cuối tuần trước. Đồng bạc xanh đi xuống sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) - ông Kevin Warsh - đã có bài phát biểu tại một sự kiện của IMF ở Bangkok vào sáng 16.10. Dù ông không đề cập trực tiếp đến việc liệu Fed có tăng lãi suất hay không, các nhà giao dịch vẫn coi đây là tín hiệu cho thấy ngân hàng trung ương sẽ giữ nguyên chính sách trong cuộc họp cuối tháng này. Fed vẫn tỏ ra thận trọng dù dữ liệu lạm phát cao hơn dự kiến. Lạm phát giá bán buôn trong tuần này ghi nhận mức tăng mạnh nhất kể từ năm 2022, trong khi lạm phát tiêu dùng vẫn cao hơn nhiều so với mục tiêu 2% của Fed.

Trong những ngày gần đây, một số quan chức cấp cao của Fed đã chia sẻ ý kiến rằng ngân hàng trung ương Mỹ không cần vội tăng lãi suất tiếp. Điều này đẩy đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ có thể hạ nhiệt đôi chút từ mức cao kỷ lục trước đó. Hiện đa số nhà đầu tư dự kiến Fed sẽ tăng lãi suất thêm một lần nữa trong năm nay. Công cụ FedWatch của CME Group cho thấy, xác suất 82% Fed sẽ giữ nguyên lãi suất qua đêm tại cuộc họp diễn ra từ ngày 27 - 28.10.