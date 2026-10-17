Giá USD hôm nay 17.10.2026: Đô la Mỹ, EUR, bảng Anh... cùng tăng

Giá USD tăng trở lại sau đà sụt giảm mạnh liên tục trong tuần. Các ngân hàng tăng 10 - 20 đồng mỗi USD nhưng vẫn ghi nhận mức giảm 40 đồng so với đầu tuần. Vietcombank tăng 20 đồng ở chiều mua vào, lên 25.670 - 25.700 đồng, bán ra tăng 10 đồng, lên 26.080 đồng. ACB tăng giá USD 10 đồng, mua vào 25.670 - 25.700 đồng, bán ra 26.060 đồng. BIDV mua vào 25.685 đồng, bán ra 26.065 đồng… So với đầu tuần, giá USD trong ngân hàng vẫn ghi nhận mức giảm 40 đồng.

Trong khi đó, các ngân hàng tăng giá những ngoại tệ khác. Tại Vietcombank, EUR tăng 150 đồng, mua vào 28.393 - 28.679 đồng, bán ra 29.890 đồng; bảng Anh tăng 190 đồng, mua vào 33.632 - 33.972 đồng, bán ra 35.061 đồng; đô la Úc tăng 120 đồng, mua vào 17.558 - 17.735 đồng, bán ra 18.303 đồng…

Ngân hàng tăng giá USD ẢNH: NGỌC THẮNG

Trên thị trường thế giới, giá USD tiếp tục giảm, chỉ số USD-Index mất thêm 0,28 điểm, xuống 101,78 điểm. Đồng USD giảm giá và hướng tới tuần giảm đầu tiên sau hơn một tháng so với EUR và đồng yen Nhật. Diễn biến này phản ánh kỳ vọng ngày càng suy yếu về khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất, trong khi những lo ngại về làn sóng bán tháo cổ phiếu do tác động từ lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) vẫn chưa lắng dịu.

Các số liệu về giá tiêu dùng và giá sản xuất của Mỹ cao hơn dự báo ban đầu đã khiến thị trường chao đảo trong tuần này. Tuy nhiên, những phát biểu của các quan chức Fed cho thấy cơ quan này chưa cần vội thắt chặt chính sách tiền tệ hơn nữa, qua đó giúp lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ ổn định trở lại và làm suy yếu các yếu tố hỗ trợ đồng USD. Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường hiện đánh giá xác suất Fed giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp vào cuối tháng này là 83%, tăng mạnh so với mức 49% của một tháng trước.

Bảng Anh và franc Thụy Sĩ là hai đồng tiền tăng giá mạnh nhất so với USD trong tuần này. Đồng franc được hỗ trợ bởi nhu cầu trú ẩn an toàn và kỳ vọng Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ khó hạ lãi suất chính sách xuống dưới mức 0% hiện nay, ngay cả trong bối cảnh mặt bằng lãi suất có xu hướng thấp hơn. Đồng USD giảm 0,25% so với franc Thụy Sĩ, xuống 0,8246 franc, đưa mức giảm trong tuần lên 0,67%. Đồng franc đã tăng hơn 1,4% chỉ trong hai phiên giao dịch gần nhất. Bảng Anh tăng 0,31%, lên 1,3314 USD, nâng mức tăng trong cả tuần lên 0,63%.