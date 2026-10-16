Giá USD hôm nay 16.10.2026: Ngân hàng giảm mạnh

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục giảm tỷ giá trung tâm thêm 5 đồng, xuống 25.637 đồng/USD. Các ngân hàng thương mại giảm giá USD thêm 30 đồng. Vietcombank mua vào 25.650 - 25.680 đồng, bán ra 26.070 đồng. ACB mua vào 25.660 - 25.690 đồng, bán ra 26.050 đồng. Vietinbank mua vào 25.618 - 25.683 đồng, bán ra 26.063 đồng… USD đang giảm dần về sát mức giá 26.000 đồng/USD.

Các ngoại tệ khác trong ngân hàng tăng giảm trái chiều. Tại Vietcombank, giá EUR tăng 2 đồng, mua vào 28.252 - 28.580 đồng, bán ra 29.742 đồng; bảng Anh tăng 60 đồng, mua vào 33.448 - 33.785 đồng, bán ra 34.868 đồng; đô la Úc giảm 120 đồng, mua vào 17.443 - 17.619 đồng, bán ra 18.184 đồng…

Ngân hàng giảm mạnh giá USD ẢNH: ĐỘC LẬP

Trên thị trường thế giới, giá USD giảm mạnh sau khi đạt mức đỉnh cao nhất trong 18 tháng qua. Chỉ số USD-Index giảm 0,54 điểm, xuống 102 điểm. Giá USD giảm khi các nhà đầu tư tạm gạt bỏ những số liệu tích cực về lạm phát và chi tiêu của Mỹ để tập trung vào đợt bán tháo cổ phiếu của các doanh nghiệp vận hành trung tâm dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI).

Giá sản xuất tại Mỹ trong tháng 9 tăng mạnh nhất trong 4 năm rưỡi, khi chi phí hàng hóa và dịch vụ gia tăng, bổ sung thêm bằng chứng cho thấy áp lực lạm phát đang lan rộng ra ngoài lĩnh vực năng lượng. Trong khi đó, doanh số bán lẻ trong tháng trước tăng cao hơn dự kiến, được thúc đẩy bởi giá xăng tăng; số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hằng tuần cũng tăng nhẹ. Những diễn biến này cho thấy nhu cầu tiêu dùng vẫn vững vàng và thị trường lao động duy trì sự ổn định. Tuy nhiên, trái phiếu chính phủ Mỹ tăng giá, còn đồng USD giảm trở lại.

Các nhà đầu tư cũng sẽ theo dõi phát biểu của các quan chức Fed, trong đó có Chủ tịch Kevin Warsh, tại hội nghị thường niên của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới ở Bangkok vào hôm nay, nhằm tìm kiếm tín hiệu về bước đi tiếp theo của Ngân hàng Trung ương Mỹ.

Đồng đô la ÚC giảm 0,77%, xuống 0,6919 USD/AUD, sau khi số liệu việc làm trong nước bất ngờ sụt giảm trong tháng 9. Trong khi đó, yen Nhật tăng 0,15%, lên mức 158,08 yen/USD. Diễn biến trên giúp đồng EUR phục hồi 0,56% từ mức thấp nhất trong 18 tháng, lên 1,1218 USD/EUR, hướng tới mức tăng trong ngày mạnh nhất trong gần hai tháng. Bảng Anh tăng 0,64%, lên 1,3275 USD/bảng, sau khi số liệu cho thấy kinh tế Anh bất ngờ tăng trưởng 0,1% trong tháng 8.