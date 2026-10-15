Giá USD hôm nay 15.10.2026: Đồng bạc xanh thế giới lên cao nhất 18 tháng

Ngân hàng Nhà nước giảm tỷ giá trung tâm 4 đồng, xuống 25.642 đồng/USD. Các ngân hàng thương mại giữ khoảng cách chênh lệch giá mua và bán USD ở mức cao, từ 390 - 410 đồng. Giá USD mua vào tại ACB ở mức 25.680 - 25.710 đồng/USD, bán ra 26.070 đồng/USD. Vietcombank mua vào 25.680 - 25.710 đồng, bán ra 26.090 đồng. Vietinbank mua vào 25.651 - 25.716 đồng, bán ra 26.096 đồng…

Các ngoại tệ khác trong ngân hàng tăng giảm trái chiều. Tại Vietcombank, giá EUR tăng 6 đồng, mua vào 28.250 - 28.535 đồng, bán ra 29.740 đồng; bảng Anh giảm 75 đồng, mua vào 33.388 - 33.725 đồng, bán ra 34.806 đồng; đô la Úc giảm 140 đồng, mua vào 17.557 - 17.734 đồng, bán ra 18.303 đồng…

Ngân hàng giữ giá USD ổn định sau 3 ngày giảm ẢNH: ĐỘC LẬP

Giá USD trên thị trường thế giới tiếp tục tăng mạnh, chỉ số USD-Index thêm 0,35 điểm, lên 102,53 điểm. Đồng USD chạm mức cao nhất trong 18 tháng sau khi số liệu lạm phát Mỹ cao hơn dự báo trong thời gian ngắn làm dấy lên khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất vào cuối tháng này. Tuy nhiên, đồng bạc xanh sau đó giảm trở lại khi giới đầu tư quay về với nhận định rằng Fed sẽ tiếp tục thận trọng trong các quyết định chính sách tiền tệ.

Cục Thống kê Lao động thuộc Bộ Lao động Mỹ cho biết, giá tiêu dùng tại nước này tăng mạnh trong tháng 9, trong bối cảnh chi phí xăng dầu tăng vọt. Theo công cụ FedWatch của CME Group, giới giao dịch hiện đánh giá khả năng Fed giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp ngày 27 và 28.10 là 65%, tăng so với mức 53% cách đây một tháng. Trong khi đó, thị trường đang tính đến việc Fed có thể thắt chặt chính sách tiền tệ với tổng mức tăng lãi suất khoảng 79 điểm cơ bản đến cuối năm 2027. Tháng trước, Fed đã tăng lãi suất điều hành thêm 0,25 điểm phần trăm, đưa lãi suất lên biên độ 3,75 - 4%.