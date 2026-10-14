Giá USD hôm nay 14.10.2026: Quay đầu giảm ngược euro, bảng Anh

Sáng 14.10, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm giữa VND với USD ở mức 25.646 đồng, tăng 13 đồng so với hôm qua. Tuy nhiên, giá USD tại các ngân hàng thương mại quay đầu đi xuống. Chẳng hạn, Ngân hàng Vietcombank giảm 10 đồng khi mua chuyển khoản xuống 25.690 đồng, bán ra 26.100 đồng; Ngân hàng ACB cũng giảm 10 đồng, đưa chiều mua chuyển khoản 25.730 đồng và bán ra 26.090 đồng…

Trong khi đó, một số ngoại tệ khác bật tăng. Cụ thể, tại Vietcombank, giá euro tăng 61 đồng so với hôm qua khi mua vào lên 28.569 đồng, bán ra 29.775 đồng; bảng Anh tăng 65 đồng, đưa chiều mua vào lên 33.815 đồng, bán ra 34.898. Riêng yen Nhật giảm 0,34 đồng khi mua vào còn 159,10 đồng, bán ra 168,36 đồng...

Giá USD sáng 14.10 trong ngân hàng quay đầu giảm ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới quay đầu giảm nhẹ. Chỉ số USD-Index xuống 102,18 điểm, giảm 0,37 điểm so với hôm qua. Thị trường ít biến động khi nhà đầu tư đang chờ đợi nhiều báo cáo quan trọng gồm chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ trong tuần này. Mới đây, Thống đốc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Christopher Waller cho biết đà tăng của lợi suất trái phiếu Mỹ phản ánh tăng trưởng kinh tế mạnh hơn, thay vì khả năng lạm phát gia tăng. Theo ông, kỳ vọng lạm phát vẫn "được neo giữ vững".

Trong Báo cáo Ổn định Tài chính Toàn cầu mới nhất, Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) cảnh báo lợi suất trái phiếu chính phủ có thể tăng đột biến và mất kiểm soát trong bối cảnh lạm phát gia tăng, nợ công phình to và các khoản vay phục vụ đầu tư AI tạo thêm áp lực lên thị trường trái phiếu chính phủ. Tuần trước, IMF cũng cảnh báo nợ công toàn cầu đã tiến gần mức cao nhất kể từ Thế chiến 2 và đang trên đà sớm vượt 100% GDP. Những tác động có thể rất nghiêm trọng, bởi thị trường trái phiếu chính phủ giữ vai trò nền tảng đối với hệ thống tài chính. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ đã liên tục tăng cao trong thời gian gần đây và cũng tác động kéo đồng bạc xanh đi lên...