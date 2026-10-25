Giá USD hôm nay 25.10.2026: Sụt giảm trong khi yen Nhật bật tăng

Sáng 25.10, giá USD tại các ngân hàng thương mại ghi nhận một tuần đi xuống như Ngân hàng Vietcombank mua chuyển khoản còn 25.640 đồng và bán ra 26.020 đồng, giảm 60 đồng so với cuối tuần trước. Tương tự, giá euro cũng ghi nhận đà đi xuống như Vietcombank giảm 183 đồng so với cuối tuần trước khi mua vào 28.504 đồng, bán ra xuống 29.707 đồng.

Ngược chiều với USD, bảng Anh tăng 71 đồng khi Vietcombank đưa chiều mua vào lên 34.041 đồng, bán ra 35.132 đồng; yen Nhật cũng tăng 0,54 đồng khi mua vào 159,93 đồng, bán ra lên 169,24 đồng...

Giá USD sụt giảm trong khi yen Nhật và bảng Anh bật tăng ẢNH: NGỌC THẮNG

Trên thị trường thế giới, giá USD cũng giảm nhẹ trong tuần. Chỉ số USD-Index xuống 101,75 điểm, giảm 0,02 điểm so với cuối tuần trước. Đồng yen Nhật tăng lên 156,85 JPY/USD nhưng vẫn đang ở mức thấp, làm gia tăng đồn đoán về khả năng chính phủ Nhật Bản can thiệp thị trường. Trong khi đó, đồng euro tăng nhẹ khi quy đổi thành 1,120 USD. Những lo ngại về khả năng kiểm soát nợ công của Pháp tiếp tục gây sức ép lên đồng euro và trái phiếu chính phủ nước này. Theo một số nhà phân tích quốc tế, thị trường đang cân nhắc giữa rủi ro tín dụng liên quan đến AI tại Mỹ và những điểm yếu trong tín nhiệm quốc gia của Pháp. Nếu những lo ngại về tài khóa tại Pháp tiếp tục chiếm ưu thế, đồng euro sẽ còn chịu sức ép.

Các chiến lược gia tại TD Securities (Canada) dự báo Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ giữ nguyên lãi suất điều hành ở mức 4% tại cuộc họp diễn ra trong tuần tới, bất chấp áp lực lạm phát gia tăng và thị trường lao động vẫn duy trì sự vững chắc. Tuy nhiên, việc tạm dừng tăng lãi suất lần này có thể mở đường cho Fed tiếp tục nâng lãi suất vào tháng 12.2026 và tháng 3.2027. Đáng chú ý, TD Securities cho rằng, Chủ tịch Fed - Kevin Warsh khó đưa ra định hướng rõ ràng về lộ trình chính sách tiền tệ trong thời gian tới. Dù vậy, nếu Chủ tịch Fed phát đi thông điệp cứng rắn về kiểm soát lạm phát, điều này có thể giúp củng cố niềm tin của thị trường vào quyết tâm chống lạm phát của Fed, đồng thời thúc đẩy nhà đầu tư gia tăng kỳ vọng về các đợt nâng lãi suất tiếp theo.