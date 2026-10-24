Giá USD hôm nay 24.10.2026: Ghi nhận tuần giảm

Các ngân hàng thương mại tiếp tục giảm giá USD, ghi nhận một tuần đi xuống khi mất 80 đồng. Vietcombank giảm 20 đồng, mua vào 25.610 - 25.640 đồng, bán ra 26.020 đồng. ACB giảm 10 đồng, mua vào 25.630 - 25.660 đồng, bán ra 26.020 đồng. Vietinbank giảm 15 đồng, mua vào 25.475 - 25.475 đồng, bán ra 26.015 đồng…

Các ngoại tệ khác trong ngân hàng tăng giảm trái chiều. Tại Vietcombank, giá EUR giảm 60 đồng, mua vào 28.219 - 28.504 đồng, bán ra 29.707 đồng; bảng Anh giảm 60 đồng, mua vào 33.700 - 34.041 đồng, bán ra 35.132 đồng; đô la Úc giảm 10 đồng, mua vào 17.668 - 17.846 đồng, bán ra 18.418 đồng…

Ngân hàng giảm giá USD về gần 26.000 đồng ẢNH: ĐỘC LẬP

Sau nhiều ngày giảm, giá USD trên thị trường thế giới tăng, chỉ số USD-Index tăng thêm 0,14 điểm, lên 101,75 điểm. Dù tăng nhưng USD vẫn chịu sức ép sau đợt bán tháo cổ phiếu công nghệ liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI). Những nghi ngại về hiệu quả của làn sóng đầu tư AI khiến giới đầu tư điều chỉnh kỳ vọng về chính sách tiền tệ của Mỹ, đồng thời thúc đẩy nhu cầu đối với một số tài sản trú ẩn an toàn, đặc biệt là yen Nhật.

Các nhà giao dịch đang hướng sự chú ý tới các cuộc họp chính sách tiền tệ trong tuần tới của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed), Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ). Cả ba cơ quan này được dự báo sẽ giữ nguyên lãi suất, song các nhà đầu tư sẽ tìm kiếm những tín hiệu về định hướng chính sách trong thời gian tới. Giới giao dịch dự báo xác suất ECB tăng lãi suất trong tháng 12 là 66%.

Đồng EUR giảm giá và hướng tới một tuần giảm so với cả USD. EUR đang chịu sức ép từ những lo ngại về tình trạng bất ổn gia tăng tại Pháp và các vấn đề ngân sách ngày càng nghiêm trọng của nước này. Đồng EUR giảm 0,21%, xuống 1,1191 USD.